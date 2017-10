«L’ancien bureau prend en otage le club»

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Après sa relégation la saison écoulée de la régionale II à la division Honneur Ligue de Bouira, le HCAB (Hamzaouia Club de Aïn Bessam) que préside Hamza Ali a failli ne pas s’engager pour la saison en cours.

Il fut le dernier club à avoir déposé son dossier d’engagement au niveau du bureau de la LFWB. Pour le président de CSA HCAB qui nous a rendu visite au bureau, «on a hérité d’une situation chaotique, les caisses de l’équipe étaient vides, on a pris le train HCAB alors qu’il était déjà en panne, il fallait tout refaire». Malheureusement, enchaîne-t-il, «ce fut trop tard, la majorité des joueurs ont déserté le club avant la fin de la saison, nous avons terminé avec les jeunes, la relégation était inévitable». Aujourd’hui, poursuit notre interlocuteur, «c’est toujours la même situation d’incertitude qui prévaut au sein du club, l’ancien bureau n’a à ce jour pas déposé son bilan d’audit 2016, selon le règlement en vigueur, on n’a pas le droit de prendre en otage le club avec l’ensemble des jeunes qui y évoluent, l’ex bureau doit se montrer fair-play et déposer le bilan d’audit 2016 conformément au règlement en vigueur pour débloquer la situation». Au niveau de la DJS, dira encore Hamza Ali, «on nous a signifié que sans le bilan d’audit 2016, il n’y aura aucune nouvelle aide ni subvention». À présent, s’interroge-t-il, «à qui revient le rôle ou la tâche d’exhorter l’ancien bureau de se conformer à la loi ? Nous lui avons (ancien bureau (ndlr), envoyé une requête pour lui suggérer de débloquer la situation, on attend toujours une réaction sportive». La situation, dira Ali Hamza, «reste inchangée, le pire est à craindre pour cette saison en cours, il se pourrait qu’on prenne part au championnat Honneur Ligue de Bouira (…) Malgré que c’est la wilaya qui prend en charge les frais d’engagement, la subvention octroyée par l’APC de Ain Bessam reste minime, on ne peut pas faire face aux multiples dépenses engendrées durant toute la saison, à l’instar des déplacements, la restauration, le matériel et l’équipements, et autres charges». L’équipe, regrette-t-il, «s’est quasiment vidée de sa substance, délaissée de tous, y compris par les autorités locales. On est en phase de tout refaire». Pour conclure, il dira : «les anciens joueurs ont refusé de reprendre service avec le club qui évolue désormais en division de wilaya, nous avons procédé au recrutement de nouveaux joueurs, notamment des jeunes qui évoluaient la saison écoulée dans des clubs de la division honneur, à l’instar du DRB Kadiria, le CR Thameur ou encore, l’USC Khebouzia, on essayera de donner un nouveau souffle à cette équipe qui mérite mieux, mais il faudrait l’implication de tout le monde».

