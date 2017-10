Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Les contrats de Rahmouni et Moussouni résiliés hier

Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni ont résilié leurs contrats avec la JSK, hier après-midi, au siège du club. Les deux ex-entraîneurs kabyles ont eu droit à deux mensualités, en plus d’avoir eu un chèque de garanties de trois mensualités qu’ils toucheront prochainement. Pour rappel la séparation s’est faite a l’amiable entre la direction et les deux entraineurs en question.

La JSK affrontera finalement le NAHD en amical

La rencontre amicale face au PAC, prévue initialement demain jeudi, a été finalement annulée. Selon une source crédible, le PAC a refusé d’affronter la JSK sans toutefois préciser les raisons de ce refus. Cependant, les dirigeants kabyles se sont entendus avec les dirigeants du NAHD pour un match amical demain jeudi, au stade du 1er novembre. Les deux équipes ont, pour rappel, déjà disputé un match de préparation à Gammarth et un autre en championnat au stade du 20 août à Alger, qui s’est soldé sur un score de 2 buts à 1 en faveur du NAHD.

M. L.