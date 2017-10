Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Le défenseur kabyle Fayçal Abdat revient dans cet entretien sur la précieuse victoire face au DRB Tadjenanet et évoque la trêve qu’observe le championnat, le prochain match face à l’USMBA, ainsi que d’autres points.

La Dépêche de Kabylie : Qu’avez-vous à dire sur la victoire réalisée par votre équipe face au DRB Tadjenanet ? Fayçal Abdat : C’est une première pour nous cette saison sur notre terrain du 1er novembre. Avec ce succès, on a chassé la poisse du 1er novembre. On était dans l’obligation de gagner et on a réussi.

Mais vous avez trouvé toutes les peines du monde pour vous imposer…

Le DRB Tadjenanet nous a rendu la tâche difficile. Cette équipe s’est regroupée en arrière, surtout au premier half, ce qui nous a créé beaucoup de problèmes. Cependant, en deuxième période, on a joué le tout pour le tout et on a réussi à inscrire le but de la victoire.

Contrairement aux précédents matchs, la défense a réussi une belle partie…

On a beaucoup parlé sur les erreurs défensives et je pense que l’équipe a encaissé plusieurs buts qu’on pouvait éviter. Cependant, on travaille d’arrache-pied, car avec le travail le rendement sera meilleur. Il ne faut pas oublier que la préparation de l’intersaison était un peu perturbée, toutefois l’équipe s’améliore d’un match à l’autre. On travaillera nos insuffisances pour que l’équipe soit plus performante.

Donc, cette trêve tombe au bon moment ?

On profitera de cet arrêt du championnat pour bien travailler en prévision de la suite du parcours. On travaillera durement pour assurer la meilleure préparation possible en prévision des prochains rendez-vous.

Vous allez affronter le NAHD en amical demain, jeudi…

Ce match amical sera très bénéfique pour nous, car il nous permettra de garder le rythme de la compétition. En plus, c’est une occasion pour les joueurs qui ne jouent pas d’être compétitifs. Le staff mentionnera les insuffisances pour les travailler pour la suite de la compétition officielle.

Après avoir battu Tadjenanet, vous prétendez sûrement à enchainer

les bons résultats à commencer par l’USMBA…

On préparera les prochains matchs convenablement et on cherchera les bons résultats à partir de la prochaine confrontation face à l’USMBA. Après notre victoire face à Tadjenanet, on cherchera d’autres bons résultats pour gagner des places au classement général.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi