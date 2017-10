Une reprise sans Maamar-Youcef, Belkacemi ni Naass

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Après deux jours de repos bien mérités, suite à la victoire de vendredi passé contre le CABBA, les Vert et Noir du MOB ont repris le travail avant-hier au stade de l’unité maghrébine sous la conduite de Mustapha Biskri. La dite séance qui s’est déroulé devant un public nombreux venu encourager les joueurs, a vu la présence de tous les joueurs exceptés Maamar-Youcef et Naass convoqués pour le stage de l’équipe nationale militaire, et Belkacemi qui souffre toujours de sa blessure, alors que Noubli a été pris en charge par le staff médical. Antar Boucherit ne s’est pas entrainé mais a été présent en tenue de ville pour cause d’une légère blessure. Avant le début de l’entrainement, Biskri s’est longuement réuni avec les joueurs, une manière de les inciter à oublier le match du CABBA et ne se concentrer que sur le prochain match contre le GC Mascara, il leur a aussi demandé de mettre les pieds sur terre après ses probants résultats et la première place acquise, car le championnat est encore long. Le staff technique aura une dizaine de jours pour préparer le prochain match contre le GCM et trouver les meilleures formules pour empocher les trois points et garder cette première place au classement général.

Biskri trouve «la trêve très bénéfique»

À la fin de l’entrainement d’avant-hier, le coach Biskri nous a affirmé à propos de la trêve forcée que celle ci «est une pause qui nous sera très bénéfique du fait que nous disposons de certains joueurs blessés, donc une occasion de les récupérer pour les prochains matchs. C’est aussi une aubaine pour nos joueurs afin de poser les pieds sur terre, car rien n’est encore joué et on est qu’au début du championnat et des matchs encore très difficiles nous attende».

