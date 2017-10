Par DDK | Il ya 7 minutes | 2 lecture(s)

Match d’application contre les U21 aujourd’hui à 10h

Afin de donner plus de temps de jeu aux joueurs remplaçants et garder les autres sur le rythme de la compétition, le coach Biskri a programmé un match amical contre les U21, aujourd’hui à 10 heures, au stade de l’unité maghrébine. Ce match sera aussi une occasion pour préparer le prochain match et corriger les lacunes et les erreurs de la dernière rencontre face au CABBA.

MOB - GC Mascara reprogrammé pour le 13 octobre à 17h

Initialement prévu le vendredi 6 octobre, le prochain match contre le GC Mascara, comptant pour la 6ème journée du championnat de Ligue 2, aura lieu vendredi 13 octobre à 17 heures. La Ligue nationale a décalé cette journée pour cause du déroulement, à la même période, du match Algérie – Cameroun, comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2018.

Mustapha Rezki opéré avant-hier

Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, a subi une intervention chirurgicale, avant-hier, dans une clinique privée dans la ville de Béjaïa. D’après les échos, Rezki se porte bien et devait quitter la clinique dès le lendemain.

Z. H.