«On se ressaisira face au CAB»

Le latéral béjaoui Nabil Khellaf a renoué, vendredi dernier, avec la compétition officielle à l’occasion de la venue de l’ASO.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur le nul concédé face à l’ASO ?

N. Khellaf : C’était un résultat (1 - 1 ndlr) négatif en soi, d’autant que nous avions loupé deux unités chez nous. Autrement dit, c’était un nul au goût de défaite d’autant que nous l’avions concédé dans les ultimes moments de la partie. Pourtant, nous avions bien entamé le match en se créant pas mal d’occasions de scorer. Hélas, la malchance aidant, nous avions surtout péché dans le dernier geste pour l’emporter. Le comble est que notre adversaire a pu revenir au score suite à une erreur défensive que nous avions commise dans les dernières minutes du match. Désormais, il va falloir mettre de côté ce ratage et préparer convenablement la suite du parcours. Cela étant dit, cette mini-trêve du championnat tombe bien pour nous pour en tirer profit.

Votre équipe ne gagne plus. Ne pensez-vous pas que cela pourrait influer négativement sur le moral ?

Pas du tout. Comme je l’ai déclaré tout à l’heure, notre seul souci reste celui de préparer comme il se doit les rencontres à venir, afin de renouer avec les performances. Ceci dit, nous disposons d’un bon groupe qui est surtout conscient des défis à venir. Il suffit juste de se montrer patient pour voir le vrai visage de toute l’équipe. Et puis, nous avons un contrat à remplir avec ce club et il est de notre devoir de consentir les sacrifices nécessaires pour parvenir à réaliser les objectifs tracés par le club.

Un message aux supporters ?

Nous savons tous que nos supporters ont été très déçus autant que nous par la manière avec laquelle nous avions trébuché sur notre terrain, face à l’ASO. Ce qui est du reste compréhensible. Toutefois, tout en leur demandant de continuer à nous soutenir, nous leur promettons de tout faire pour nous ressaisir dès la prochaine journée du championnat contre le CAB.

Propos recueillis par B. Ouari