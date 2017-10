Le RC Seddouk crée la sensation

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Pas de surprises à noter, hormis l’exploit réalisé par le RC Seddouk. C’est ce qui ressort des rencontres de ce premier tour régional de la coupe d’Algérie, catégorie seniors, qui s’est déroulé le week-end dernier.

En effet, mis à part l’élimination de la JS Tichy, club relevant de la Régionale 1 par le RC Seddouk sociétaire de la division d’Honneur de la LFW Béjaïa, tous les autre résultats techniques de ce Tour régional étaient dans leur ensemble fort logique, se sont qualifiés au deuxième Tour de l’épreuve populaire à l’issue du temps réglementaire ou au terme de la séance des tirs au but. Ainsi, le nouveau promu de la Régionale 1, l’USM Draâ Ben Khedda a réalisé l’essentiel face au onze de Tadmaït. Comme à chaque épreuve de dame coupe, les marins d’Azeffoune confirment leurs prétentions comme en témoigne leur large succès face à Draâ El Mizane (3-0). Succès étriqué du CRB Tizi-Ouzou face au nouveau promu de la Régionale 2, l’OS Meldiouene (2-1), et du MC Bouira dans le derby qui l’a opposé au voisin de l’ES Bir Ghbalou (2 - 1). Tandis que le promu de la Régionale 2, en l’occurrence l’US Soummam, est passé sans embuche au prochain tour en disposant son voisin de l’ES Timezrit grâce à deux réalisations signées Benmokhtar et Karim Nait Yahia, tout comme le MC Bouira face à l’ES Bir Ghbalou (2- 1). De son côté, l’US Auzia qui revient en Régionale 2 après une année d’absence n’a eu aucune peine à se défaire de RC Haizer. La JS Akbou, pour sa part, s’est logiquement imposée face à Gouraya 2-0 (buts de Akkouche et Lardjene). Alors que le derby ayant opposé l’OS El Kseur au Chabab de Kherrata, a finalement tourné à l’avantage des olympiens d’El Kseur sur le score d’un but à zéro, l’unique réalisation a été l’œuvre de Bachir Baour. Et enfin, la formation de l’USM Béjaïa, quant à elle, sort la tête haute de l’épreuve pour avoir fait souffrir le Sociétaire de la Régionale 1, l’Entente de Sour El Ghozlane, jusqu’aux prolongations avant d’abdiquer.

Samy H.