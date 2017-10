C’est demain la reprise !

Par DDK | Il ya 37 minutes | 27 lecture(s)

C’est demain, vendredi, que sera donné le coup d’envoi du championnat de football de la wilaya de Tizi-Ouzou dans ses deux divisions, Honneur et Pré-honneur. Ainsi, après le 1er Tour de la coupe de wilaya qui a eu lieu le week-end dernier, c’est au tour du championnat de reprendre ses droits pour un premier round qui se jouera sur deux journées. Aussi, dans la division Honneur, pour la première partie prévue pour demain, le FC Ouadhias accueillera la JS Boukhalfa dans un match qui s’annonce très plaisant entre deux équipes, auteurs d’un bon parcours la saison dernière. De son côté, le nouveau promu, le RC Betrouna recevra l’Olympique de Tizi Gheniff au stade Oukil Ramdane. Une rencontre qui drainera à coup sûr la grande foule. Quant au 3e match au programme de cette journée, le KC Taguemount Azouz en découdra chez lui avec l’ASC Ouaguenoun dans un parti qui promet un bon spectacle entre deux équipes qui pratiquent le bon football. Dans la division Pré-honneur, Groupe A, la nouvelle équipe, la JS Mechtras accueillera la JS Ait Yahia Moussa, alors que le DC Boghni, qui a été relégué la saison dernière pour une affaire administrative, donnera la réplique à la nouvelle formation de l’AS Ait Bouadou. Un derby qui s’annonce alléchant. Dans le Groupe B, l’O Timizart Loghbar fera son baptême de feu en championnat face à l’US Bouhinoun dans un match intéressant à suivre. À Tikobaine, l’US Tala Athmane affrontera l’ES Ait Ouanèche dans une empoignade qui ne manquera pas d’intérêt entre deux formations qui ambitionnent de jouer les premiers rôles, cette saison. Un enjeu qui nous renseigne sur les débats entre les deux teams. Dans le Groupe C, l’US Mizrana recevra le HC Azazga, et l’Olympique de Larbaâ Nath Yirathen accueillera au stade de Tizi Rached, l’US Djemaâ Saharidj. De son côté, la JS Tala Tegana aura pour hôte du jour, l’OC Makouda. Enfin, pour sa part, l’US Ikhaliouene accueillera son voisin l’US Timizart.

S. K.