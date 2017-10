Le secrétaire général démissionne

Par DDK | Il ya 37 minutes | 32 lecture(s)

Le secrétaire général de la Ligue de football de la wilaya de Béjaïa, Saïd Djouder, a démissionné de son poste. Ainsi, après 20 années passées à occuper ce poste, Saïd Djouder vient de jeter l’éponge pour des motifs «d’ordre organisationnel». Comme il déplore «le manque d’autorité et de volonté de changement». Il se dit «refuser de cautionner la gestion hasardeuse, désastreuse et sans partage de l’arbitrage, ainsi que les dérives autoritaires d’un certain nombre de personnes préjudiciables au bon fonctionnement de la structure sévissant dans l’impunité la plus totale», indique-t-il à travers un communiqué publié sur le site de la Ligue.

S. H.