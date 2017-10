Sérieux test pour le Mouloudia

Par DDK | Il ya 36 minutes | 19 lecture(s)

Le Mouloudia de Bouira, le MBB, recevra demain vendredi dans son arène Bourouba Saïd, le leader provisoire du groupe, le Hydra AC. Une confrontation au sommet entre deux équipes, le HAC invaincu lors des deux premiers matchs, tandis que le MBB a remporté un match et fait match nul lors de la dernière journée en dehors de ses bases face au DRB Baraki. Hier, avant le début de la séance d’entraînement, le président de la section football du MBB, Ali Boukharouba, s’est longuement entretenu avec les joueurs pour les rassurer concernant la perception de leurs indemnités (non perçues à ce jour), dès l’entrée de l’argent du BS octroyé par l’APC de Bouira. Pour rappel, la semaine écoulée, l’équipe a failli se rendre à Baraki avec les juniors suite à une grève initiée par quelques joueurs. Il a fallu l’intervention des dirigeants pour remettre de l’ordre et écarter les instigateurs. Le président du CSA/ MBB aurait rassuré les joueurs que «l’argent octroyé par l’APC entrera dans la caisse du club incessamment, dès lors les joueurs percevront une avance comme prévu». Pour revenir à la rencontre, l’équipe sera au grand complet. Le coach Boukharouba, lui, a pour sa part tenu à rassurer les joueurs pour rester concentrés sur le match qui s’annonce déjà comme un tournant du championnat pour les deux équipes.

M’hena A