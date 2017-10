Les équipes de Béjaïa désorientées !

Par DDK | Il ya 37 minutes | 20 lecture(s)

Béjaïa est-elle au centre ou à l’est du pays ? C’est la question que posent les responsables des équipes de la wilaya de Béjaïa aux instances du football national. Selon l’un des responsables des jeunes catégories que nous avons rencontré au stade Larbi Touati d’Amizour, «décidément, les instances de notre football ont perdu le Nord. Apparemment, ils ne savent pas où se situe Béjaïa ? Au moment où ils parlaient d’aide aux clubs amateurs, des réunions ont eu lieu entre le Président de la FAF et les Présidents de Ligues pour soit disons solutionner les problèmes. Finalement, voilà, on nous couve un nouveau découpage géographique des jeunes catégories en partageants nos jeunes entre le Centre et l’Est du pays. Déjà, avec le nombre très élevés de catégories qu’on nous a imposé, on n’arrive pas à joindre les deux bouts. Maintenant, nos jeunes sont dispatchés un pied à l’est un autre au centre, et ils vont faire des déplacements plus éloignés. Ce sont des lycéens et des collégiens. A-t-on pensé à leurs études ? Nos dépenses seront plus élevées, enchainera un des entraineurs de Béjaïa, on ne sait pas quoi faire». En effet, selon nos informations, si les U14 et les U15 font toujours partie du Centre et évolueront dans le groupe de Lakjdaria, Beni Doula, Ben Aknoun, Dar Beida, Hay Djabel et Reghaïa. Les U16, U17 et U19, quant à eux, évolueront dans le Groupe D composé essentiellement des équipes de l’Est du pays, à savoir AB Chelghoum Laid, CA Bordj Bou Arreridj, MCE Eulma, JSM Skikda, MC Magra, AS Khroub, JSM Béjaïa, USM Annaba, MOB et l’ESS.

Samy H.