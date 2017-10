«Ne versez plus les frais d’engagements à la ligue»

Par DDK | Il ya 36 minutes | 20 lecture(s)

L’action initiée par un groupe de présidents de CSA (club sportif amateur) de la wilaya de Bouira se poursuit toujours. En effet, ces derniers, au nombre de 13, ont rencontré, avant-hier, le P/APW de Bouira. Une rencontre au bout de laquelle le P/APW a confirmé l’engagement de l’APW de Bouira dans sa prise en charge des frais d’engagement des clubs dans leurs championnats respectifs, ainsi que l’octroi pour chaque club engagé d’une aide de deux cent mille dinars. Lors de la rencontre, les présidents de CSA présents ont exhorté le P/APW de procéder à l’avenir au versement de la somme directement sur les comptes des clubs et non dans celui de la LFWB. Curieuse doléance de ces présidents qui voudraient sans doute disposer de cet argent en espèce, mais pour en faire quoi ? Pourquoi souhaitent-ils avoir du cash pour ensuite aller le verser eux mêmes à la Ligue ? À moins que… Bref, l’occasion était aussi pour les concernés de discuter des différents soucis rencontrés, notamment les 3% des APC destinés au mouvement associatif sportif, le fonds de wilaya, très dérisoire et qui n’arrive pas au moment opportun, ainsi que le fonds national d’aide aux clubs amateurs, décidé par le MJS.

M’hena A