Baptême du feu pour Moulediouane

Les nouveaux promus des wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdès, l’OS Moulediouane et le CM Tidjellabine, feront leurs débuts en Régionale 2, demain après-midi. Les deux équipes seront en appel, respectivement, chez le CRB Kherrata et chez l’OS El Kseur. Un déplacement périlleux, mais en football tout est possible et les deux équipes peuvent créer la surprise. Les deux nouveaux promus, on s’en doute, ne comptent pas rater leur baptême du feu en cette division régionale 2 et vont tout faire pour ramasser des points même à l’extérieur. Mais le CRBK et l’OSEK comptent aussi frapper d’entrée face à ces nouveaux promus. Pour les autres rencontres de cette première journée du championnat de la Régionale 2, il y a la confrontation entre l’ES Draâ El Mizan et l’US Soummam, sans oublier l’USM Béjaïa qui affrontera l’US Auzia. La JS Bordj Ménaïel tentera de réussir ses débuts face à la JS M’Chedellah, alors que l’ES Bir Ghbalou aura la tâche difficile devant Gouraya Béjaïa. De même pour le WR Bordj Ménaïel qui effectuera un périlleux déplacement chez le MC Bouira qui l’attend de pied ferme. La bataille sera tout aussi rude entre le CR Zemmouri et l’ES Timezrit. Notons que tous les matchs débuteront à 15h. Cette saison sportive 2017-2018 s’annonce d’ores et déjà palpitante et il y aura certainement des surprises, et pour les équipes qui joueront la carte de l’accession et pour celles qui se battront pour se maintenir en Régionale 2.

