Les joueurs se retapent le moral

Poursuivant leur préparation de la suite du championnat, les joueurs de la JSMB ont donné la réplique, dans l’après-midi d’avant-hier, à la modeste formation du NC Béjaïa (LWFB) qu’ils ont étrillée par un net 4 - 0. Un succès qui leur redonne le moral, notamment après le dernier faux pas en compétition officielle at home face à l’ASO (1 - 1).

Avant-hier, les camarades de Mohamed Benchaira ont inscrit trois réalisations dans les six premières minutes de jeu, successivement par O. Khellaf, Belgherbi et Bensayeh. Avant que le même Belgherbi ne réussisse un doublé en signant le quatrième but à la 40’. De son côté, l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud, a mis à profit cette joute amicale pour faire tourner son effectif. Pas moins de 21 éléments ont pris part à ce match et seuls Drifel, Benmansour et Moussi, souffrant de quelques problèmes de santé, ont été dispensés par leur coach qui espère les récupérer d’ici la reprise du championnat. Accosté à la fin du match, le coach dira : «Cette trêve du championnat tombe plutôt bien pour nous, elle nous permet de travailler nos insuffisances et laisser récupérer les éléments blessés. La suite du parcours sera difficile, mais on travaillera pour revenir au premier plan». Au sujet des deux dernières contre-performances de son équipe en championnat, notre interlocuteur se voudra rassurant : «Il n’y a pas le feu en la demeure. Mon équipe a, malgré tout, montré un beau visage contre l’ASAM et l’ASO. On aurait même pu remporter ces deux rencontres au vu du nombre important d’occasions qu’on s’est créées. Désormais, il faut faire table rase sur ces deux faux-pas pour mieux entrevoir la suite. Mes joueurs ont bien reçu le message et l’on compte nous ressaisir dès la prochaine journée contre le CAB. Par conséquent, on préparera ce match comme il se doit dans le but de revenir avec le meilleur résultat possible de Batna».

Tiab de retour

Absent depuis près d’un mois pour des soins en France, le président du conseil d’administration, Boualem Tiab, était de retour au pays avant-hier, mardi. Il retrouve ainsi son équipe au parcours jusque là mi-figue, mi-raisin avec deux victoires, deux nuls et une défaite pour un 6e rang au classement général. La JSMB est à 4 longueurs du podium. Loin en somme des aspirations de Boualem Tiab, qui fait de l’accession son objectif majeur.

Le prochain match à Béjaïa à huis clos

La commission de discipline de la LFP a par ailleurs infligé un match à huis clos à la JSM Béjaïa pour "utilisation de fumigènes et jets de projectiles" lors de sa dernière rencontre face à l’ASO Chlef, comptant pour la quatrième journée. Outre le huis clos, la JSMB devra s'acquitter également d’une amende de 200.000 DA, a indiqué la LFP sur son site officiel.

B. Ouari