Cap sur le Ghali de Mascara

Par DDK | Il ya 37 minutes | 21 lecture(s)

Les préparatifs pour le prochain match contre le GC Mascara, programmé le 13 octobre prochain au stade de l’unité maghrébine, se poursuivent sous la houlette de Mustapha Biskri qui veut réunir toutes les conditions pour empocher les trois points de ce match. La reprise qui, s’est déroulée dans une très bonne ambiance après les probants résultats, a été une occasion pour le staff technique de lancer un message clair aux joueurs afin de poser les pieds sur terre et les inciter à fournir encore plus d’efforts, car le plus difficile considèrent-ils est à venir et le championnat n’est qu’à ses débuts. Les entrainements restent entre temps quotidiens pour le groupe avec la seule journée du samedi consacrée à la récupération. Ainsi, le groupe reprendra le travail dès dimanche, du moins c’est ce qui est prévu, pour entamer la dernière ligne droite avant le match de vendredi 13 octobre. Au sein du collectif, la concurrence bat son plein lors des entrainements où chaque joueur fournit plus d’efforts afin de taper dans l’œil de l’entraineur et gagner une place parmi les 18. Le staff technique compte aborder lors de ces jours à venir le volet technico-tactique en cherchant le moyen efficace pour passer l’écueil du GC Mascara.

Noubli et Belkacemi ont repris hier

Après leur absence lors du dernier match pour cause de blessures, les deux attaquants du MOB, Noubli et Belkacemi ont repris le travail, hier, en solo après avoir eu le feu vert du staff médical. Les deux joueurs pouraient intégrer le groupe dans deux jours dit-on pour préparer le prochain match contre le GCM et si tout va bien d’ici là.

Biskri pourrait opter pour Mouhli à la place de Bouledieb

Après avoir écopé d’un match de suspension lors de la dernière rencontre pour contestation de décision de l’arbitre, le défenseur axial Bouledieb sera le grand absent lors du prochain match et le coach Biskri songe pour son remplacement au jeune Mouhli qui a déjà joué à ce poste lors du premier match contre l’ASMO.

Le rêve des supporters grandit de match en match

Suite aux probants résultats récoltés par les camarades de Soltane Amir, les fidèles supporters du MOB ne jurent que par une nouvelle accession en Ligue 1 Mobilis qu’ils ont quittée la saison écoulée. Les Crabes souhaitent ne plus lâcher cette première place qu’ils occupent depuis le dernier match en alignant d’autres bons résultats que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

Z. H.