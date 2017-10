Les Verts éliminés mais déterminés

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Le Cameroun recevra cet après-midi à Yaoundé, à partir de 17 heures, l’équipe algérienne dans le cadre de la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Ce match est sans enjeu pour les deux sélections, déjà hors course dans cette compétition. Malgré la disqualification, l’équipe algérienne vise la victoire «Au-delà du classement FIFA, je voudrais remporter cette rencontre. Nous allons à Yaoundé pour gagner. Nous allons tout faire pour renouer avec la victoire et redonner la joie au public, même si l'équipe est éliminée», a déclaré Alcaraz en conférence de presse, mercredi passé, à propos de cette rencontre. Ainsi, les Verts misent sur un succès pour retrouver la confiance, avant de renouer avec les éliminatoires de la CAN 2019, qui aura lieu au Cameroun. Côté effectif, le coach national a convoqué plusieurs nouveaux joueurs pour le match d’aujourd’hui, à l’instar du gardien Moussaoui (PAC), le défenseur Bedrane de l’ESS, Abderrahmane Meziane (USMA) et Mohamed Farès (Hellas Vérone, Italie). En écartant les Slimani, Bentaleb et Mahrez, le sélectionneur national veut du sang neuf dans l’équipe. Le technicien espagnol utilisera toutes ses cartes gagnantes aujourd’hui, pour tenter de revenir avec un résultat positif, afin de retrouver la sérénité perdue après l’élimination du Mondial russe

M. L.