Ligue 2 MO Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Bouchema écarté jusqu’à nouvel ordre

L’entraîneur en chef du MOB, Mustapha Biskri, a officiellement écarté Nassim Bouchema, lui interdisant les entraînements jusqu’à son passage en conseil de discipline. D’après certaines sources, la raison essentielle de ce conflit est que le coach n’a pas apprécié le comportement du joueur ces derniers jours, notamment lors du match contre l’ABS où le joueur a quitté le terrain, après le troisième changement, sans l’aval de l’entraîneur. Nassim Bouchema, qui n’a pas apprécié d’être relégué au banc de touche depuis le début de saison sera convoqué prochainement en conseil de discipline et la direction n’attend que le rapport de Biskri pour le convoquer.

Deux jours de repos pour les joueurs

Après une semaine bien chargée et un match d’application contre les U21 mercredi dernier, le staff technique a accordé aux joueurs deux jours de repos. Pour mieux préparer le prochain match de la sixième journée de ligue 2 contre le GCM, programmé pour vendredi prochain à 17H, la reprise aura lieu demain à 18h et sera consacrée exclusivement au volet technico-tactique. Un match très important pour les Béjaouis qui peuvent prendre seuls la première place s’ils gagnent et si l’ASAM chute lors de son déplacement à Chlef. Le staff technique ne veut pas rater cette aubaine et essayera donc de réunir toutes les conditions nécessaires pour s’offrir les trois points de la victoire surtout avec le retour des deux blessés, Noubli et Belkacemi.

Les primes de l’ABS et du CABBA avant le match de Mascara

Afin de motiver encore plus les joueurs et les encourager à rester sur cette dynamique positive, la direction du MOB a décidé de leur verser les deux primes (ABS et CABBA), 14 millions de centimes, avant le vendredi prochain, le jour match face au GC Mascara. Les dirigeants veulent maintenir cette régularité dans le versement des salaires et des primes de match, afin de mettre les joueurs en confiance. Un paramètre à ne pas négliger dans la gestion d’un groupe.

Z H.