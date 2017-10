Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Le coach Moneïm Kherroubi est satisfait du rendement de ses joueurs face au NAHD. Il affirme que ce match est un bon test pour l’équipe qui prépare la rencontre face à l’USMBA : «Ce match amical face au NAHD est un bon test pour nous. Les joueurs se sont donnés à fond, et, dans l’ensemble, je suis satisfait du rendement de l’équipe lors de cette rencontre. On continuera à travailler pour assurer la meilleure préparation possible pour le prochain match du championnat face à l’USMBA», a-t-il déclaré.

«Si Salem a fourni une très belle prestation»

Questionné sur le rendement du jeune Si Salem, qui a inscrit un doublé lors du match amical face au NAHD, Kherroubi n’a pas caché sa satisfaction. Il affirme que le joueur aura sa chance lors des prochains rendez-vous : «Si Salem a réussi une belle partie en inscrivant deux buts lors de cette rencontre. C’est un jeune qui possède du talent et il aura sa chance prochainement. Je suis content pour lui et j’attends qu’il confirme encore lors des prochains matchs», a-t-il souligné.

«On cherchera un résultat positif face à l’USMBA»

À propos du prochain match face à l’USMBA, Kherroubi estime qu’il est à la fois important et difficile. Il déclare, en outre, que la JSK le jouera avec la ferme intention de réaliser un bon résultat : «Le match face à l’USMBA est un rendez-vous important et difficile face à une équipe qui pratique du beau football. Cependant, on le préparera convenablement et on visera un résultat probant. On cherchera un résultat positif pour confirmer notre bonne santé», a conclu Kherroubi son intervention

M. L.