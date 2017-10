Un bon test pour les Canaris

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

La JSK a battu le NAHD, avant-hier, par trois buts à deux au terme de la joute amicale disputée au stade du 1er Novembre.

Les buts kabyles ont été l’œuvre du Camerounais Steve Ekedi et du jeune Si Salem, qui a inscrit un doublé lors de cette rencontre. Quant aux réalisations du NAHD, elles ont été signées par l’attaquant Ouhada. A signaler que le coach intérimaire, Moneïm Kherroubi, a incorporé 22 joueurs pour visualiser la forme de chacun d’eux en prévision des prochains rendez-vous. Outre leur victoire face aux Sang et Or, les Kabyles ont démontré de belles choses lors de cette partie qui leur permettra de garder le rythme de la compétition avant d’affronter l’USMBA en championnat, jeudi prochain, au stade du 24 Février. Il est à souligner que le staff technique kabyle apportera encore des réglages à son groupe avant le match face à l’USMBA. Son objectif est de réussir un bon résultat et de confirmer la victoire réalisée face au DRB Tadjenanet lors de la précédente journée. Notons, enfin, que les Kabyles bénéficieront d’une journée de repos aujourd’hui, avant de reprendre le travail demain dimanche. Ils ne songent qu’au match de l’USMBA et la nécessité de réussir un bon résultat.

Saâdou et Ferhani aux soins

Souffrant des adducteurs, les deux défenseurs kabyles, Nabil Saâdou et Houari Ferhani, sont toujours aux soins. Si Ferhani a de fortes chances de jouer face à l’USMBA, Saâdou, lui, n’en est pas sûr. Néanmoins, le staff médical kabyle fait de son mieux pour que le joueur soit prêt le jour J. En effet, le staff technique kabyle souhaite disposer tous ses atouts au cours de cette rencontre importante.

JSK- USMH, mardi 17 octobre

La rencontre de la 7e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis entre la JSK et l’USMH est programmée pour mardi 17 octobre au stade du 1er Novembre. C’est ce qu’indique le site officiel de la ligue professionnelle du football. Avant ce match, la JSK croisera le fer avec l’USMBA, jeudi prochain, au stade 24 Février à partir de 17h

M. L.