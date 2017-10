Ça commence avec du lourd !

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

Les rencontres de la 1ère journée du championnat de la Régionale 1 sont prévues aujourd’hui à 15h, avec au programme un choc très prometteur. Il s’agit de la rencontre qui se déroulera au stade de Tizi Rached, entre l’Olympique local et l’USM Draâ Ben Khedda, nouveau promu dans cette division. Ce sera aussi le match des retrouvailles entre deux équipes qui se connaissent parfaitement bien. Il est attendu que la partie soit serrée de bout en bout et qu’elle se joue sur de petits détails. Les Olympiens, chez eux, tenteront d’entamer leur saison par une victoire, mais les Ciel et Blanc ont également l’ambition de rafler la mise et bien débuter leur aventure en Régionale 1.

Le CRB Tizi-Ouzou accueille Sour El Ghozlane et Azeffoun en appel à Rouiba

Les deux clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou, le CRBT et l’ES Azeffoun, feront leurs débuts, respectivement contre l’E Sour El Ghozlane au stade Oukil Ramdane et contre le WA Rouiba en déplacement. Les Communards de Tizi-Ouzou ne comptent pas louper ce premier rendez-vous de la saison, mais les gars de Sour El Ghozlane ne comptent pas repartir bredouilles non plus. C’est le cas aussi des Marins d’Azeffoun qui sont décidés à aller chercher un bon résultat à Rouiba. Pour les autres rencontres de la journée, la JS Akbou sera en appel chez la JS Boumerdès, tandis que la JS Tichy aura aussi à effectuer un périlleux déplacement à Alger, pour y affronter le CRB Bordj El Kiffan. L’IR Bir Mourad Raïs recevra sur son terrain l’ESM Boudouaou, avec l’ambition d’empocher les trois points. Le WB Saoula donnera la réplique à l’EC Oued Smar. Et enfin, la JS Tixeraïne croisera le fer avec le NR Delly Ibrahim dans un choc entre voisins qui promet. Ça se jouera aussi sur de petits détails entre ces deux équipes.

Massi Boufatis