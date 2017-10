De belles affiches au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

La première journée du championnat de football de Tizi-Ouzou, dont la première partie s’est jouée hier, va se poursuivre aujourd’hui avec au menu plusieurs affiches alléchantes les unes des autres. En effet, dans la division Honneur, le nouveau promu l’ES Assi Youcef accueillera le FC Tadmaït au stade d’Ait Bouadou, une rencontre qui promet d’être fortement disputée entre les deux équipes. À Yakourene, l’ACY local recevra l’ES Tigzirt, deux formations qui se connaissent bien et qui pratiquent un football de qualité. Pour sa part, le CA Fréha aura comme hôte du jour l’E Draâ-El-Mizan, une partie intéressante à suivre qui se jouera au stade de Tirsatine. Dans la division Pré-honneur du Groupe A, l’IRB Souk El Ténine en découdra avec l’OS Mâatkas, un derby qui s’annonce palpitant entre les deux voisins. Dans le Groupe B, le FC Betrouna rencontrera la JS Ait Anane, deux nouvelles équipes décidées à réussir leur baptême de feu en championnat, un enjeu qui nous renseigne sur les débats entre les deux teams. À Tizi Rached, la JS Djurdjura accueillera l’US Sidi Belloua dans un match qui ne manquera pas d’intérêt. De son côté, le FC Ighil El Mal recevra l’O Taourirt Mokrane dans un match qui constitue une des plus belles affiches de la division Pré-honneur. Dans le groupe C, la JS El Kelaa donnera la réplique à la formation d’Ait Yahia Union Sport, un invité dont les littoraux devraient se méfier pour éviter toute mauvaise surprise. À Tikobaine, l’US Ait Aissa Mimoun recevra le NA Redjaouna, un adversaire tout auréolé d’une qualification au 1/16e de finale de la coupe, donc à prendre au sérieux. À signaler que la rencontre qui devait opposer la JS Tadmaït à l’AS Imazgharen a été reportée à une date ultérieure.

S. K.