Le fauteuil en jeu à Boumerdès

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

La 4ème journée du championnat de la DNA Groupe Centre, qui sera marquée par le derby kabyle, qui mettra aux prises l’USO Amizour à l’ES Beni Douala, s’annonce prometteuse.

Ces retrouvailles risquent toutefois d'être vidées de leur intensité, en raison du déroulement de la rencontre à huis-clos. Un derby qui arrive au mauvais moment pour les gars d'Amizour, si l'on tient compte de leur mauvaise entame de saison, eux qui n'ont pas encore goûté à la joie de la victoire. Les camarades de Bakli qui se trouve désormais dos au mur, attendent de pied ferme Ath Douala dans la mesure où, la bouffée d’oxygène tant attendue passe incontestablement par un succès pour se remettre en confiance et dissiper le doute face à un adversaire qui n'est pas facile à manier, et qui ne viendra pas, du côté de la vallée, en victime mais bien au contraire pour confirmer leur statut de favori à l’accession. Les poulains de Aider auront donc fort à faire, cet après-midi, face à cette coriace formation pour décrocher un premier succès de la saison après deux défaites et un nul à domicile. «C’est le moment de relever la tête et se remettre sur le droit chemin. L’USBD n’est pas à présenter, mais cela ne devrait pas nous décourager, bien au contraire, nous allons tout faire pour glaner les trois points et mettre fin au signe indien», dira le défenseur Nacim Kheraz. En somme, une affiche importante notamment pour les locaux, qui sont en quête d’une victoire afin d’éviter de se compliquer encore plus leur situation qui, faut-il le rappeler, reste très en deçà des attentes. Ils tenteront de se racheter et montrer un nouveau visage après les mauvaises prestations, depuis le début du championnat, même si la mission des camarades de Idirene ne sera guère aisée face aux poulains de Djidji, qui affichent une excellente forme et qui aspirent à continuer leur petit bonhomme de chemin et confirmer que les résultats réalisés jusque-là ne sont pas fortuits. L’autre match important aura lieu à Boumerdès. Soit un match au sommet, dans la mesure où le fauteuil de leader occupé conjointement par le RC Boumerdès et son adversaire du jour, l'étonnant nouveau promu l’ES Ben Aknoun, ces deux formations seront face à face pour régler une question de suprématie. Les poulains de Houait, auteurs d'un précieux point ramené de Bourouba devant la JSHD, partent certes favoris dans leur jardin mais attention tout de même à leurs vis-à-vis de Ben aknoun qui ne se présenteront pas en victime expiatoire! Ce duel de Co-leaders ne devrait pas faire de l'ombre aux autres rencontres. Le CR Beni Thour, lui, part avec les faveurs du pronostic devant le WA Boufarik, même si le match se jouera à huis-clos. L’IB Lakhdaria et le WR M’Sila, eux, devront se méfier respectivement du CRB Dar Beida et de la NARB Reghaïa. De son côté, la JS Hay Djabel, qui reçoit pour la seconde fois, part avec les faveurs des pronostics face à la lanterne rouge, le MB Rouissat. Alors que la JSD qui a concédé sa première défaite lors de la précédente journée à Boufarik aura l'opportunité de se racheter en affrontant l’IBKEK. Bien qu’Enamra ait l'avantage du terrain et du public, il reste que les gars d’El Khemis ne sont pas prêts à faire un cadeau. Enfin, le RC Arbâa est décidé à exploiter la venue du MC Magra pour signer son premier succès de la saison. Toutes les rencontres débuteront à 15 heures.

Samy H.