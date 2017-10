Cap sur le CA Batna

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Après avoir bénéficié de deux jours de relâche, les joueurs de la JSMB ont rendez-vous, cet après-midi, avec le staff technique pour poursuivre la préparation de la suite du championnat. À commencer par le déplacement de vendredi prochain dans la ville de Batna pour y affronter le CAB local, pour le compte de la sixième journée du championnat de ligue 2 Mobilis. Mettant à profit cette trêve de deux semaines qu’observe la compétition officielle, les Béjaouis auront encore cinq jours devant eux pour peaufiner le travail déjà entamé la semaine passée sous le commandement de l’entraîneur en chef, Mounir Zeghdoud. Ce dernier, qui se réjouit déjà de cet arrêt forcé du championnat, pense que son équipe en a bien profité jusque-là pour recharger les batteries et récupérer les éléments blessés, à l’image de Drifel, Moussi et Drifel notamment. À ce sujet, Zeghdoud que nous avons accosté à l’issue de la séance de jeudi dernier, dira: «Tout se passe pour le mieux pour nous et cette trêve est venue au bon moment pour travailler encore nos insuffisances constatées lors des deux derniers matchs de championnat. Aussi, nous escomptons récupérer les éléments blessés avant notre prochaine confrontation contre le CAB.» Se projetant déjà dans l’avenir immédiat de son équipe, notre interlocuteur ajoutera : «Notre équipe est en nette amélioration en matière de volume de jeu. La preuve est que nous méritions mieux contre l’ASAM et l’ASO où malheureusement, les résultats n’ont pas suivi. Néanmoins, nous allons préparer le match du CAB de la meilleure manière qui soit, car celui-ci revêt déjà un cachet spécial pour les deux équipes qui voudront se racheter de leurs derniers faux-pas.»

Ayad out trois semaines

L’IRM effectuée par le jeune latéral Hamza Ayad avant-hier a révélé, en effet, une déchirure musculaire du joueur au niveau du tibia, contractée lors du dernier test amical disputé par son équipe face au NCB (4 - 0). Ainsi, l’enfant de Oued Ghir qui a fait son baptême de feu en équipe A cette saison contre l’ASAM, en remplacement de Benmansour, sera absent des terrains pour une période de trois semaines.

B. O.