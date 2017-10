Tiab réunit dirigeants et staff technique

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Juste après son retour de France, mardi dernier, le premier homme fort de la JSM Béjaïa s’est réuni, le lendemain après-midi, avec les membres de la direction.

Plusieurs points ont été abordés lors de cette entrevue, à l’image de la situation financière du club et du bilan technique de l’équipe A. Sur ce, M. Tiab s’est entretenu, juste après, avec les membres du staff technique pour évaluer le parcours de la JSMB en cinq journées de championnat et rappeler ses objectifs en prévision de la saison en cours. Les deux parties ont, également, évoqué les deux dernières contre-performances de l’équipe A, face à l’ASAM et l’ASO, et l’extrême nécessité de renouer avec les résultats positifs le plus vite possible, afin de permettre à la JSMB de demeurer toujours en course pour l’accession en Ligue 1. Dans le même ordre d’idées, il n’est pas exclu que M. Tiab rencontre les joueurs au courant de la semaine prochaine, dans le but de les motiver pour la suite du parcours et évoquer avec eux leur situation financière. A rappeler que la JSMB, qui totalise huit points à son actif, occupe toujours le sixième rang au classement général, accusant, du coup, quatre longueurs de retard sur le podium. Le prochain rendez-vous en déplacement, au stade de Batna, s’annonce déjà capital pour Hamza Ouanes and Co. Ceux-ci devraient à tout prix éviter la défaite face au CAB, au risque de sombrer dans le doute.

Tiab rencontre Houassi

Dans la matinée d’avant-hier jeudi, c’était au tour du nouveau président du CSA, Belkacem Houassi, d’avoir une entrevue avec le président du CA, Boualem Tiab. Ainsi, même si rien n’a filtré sur la teneur des discussions entre les deux hommes, il n’en demeure pas moins que la situation du club amateur a été sans doute évoquée par les deux parties, ceci quand on sait que le successeur de Guellati refuse toujours de travailler avec les membres de l’ancien bureau. Selon des indiscrétions, une autre entrevue serait prévue la semaine prochaine entre les deux hommes, pour tenter de trouver une solution à cet imbroglio administratif caractérisant les structures du CSA.

B. Ouari