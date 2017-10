«Notre parcours est plus que positif»

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

À travers cet entretien, le capitaine du MO Béjaïa, Fawzi Rahal, fait un bref récapitulatif du parcours de son équipe en ce début de saison

La Dépêche de Kabylie : Comment évaluez-vous le parcours de l’équipe après cinq journées ?

Fawzi Rahal: Je pense que notre parcours lors de ces cinq premiers matchs est plus que positif avec quatre victoires d’affilée, dont trois à l’extérieur et un match nul à domicile. Personnellement, je ne m’attendais pas à ce probant départ, surtout après les problèmes qu’on a vécu à la fin de la saison écoulée, mais avec les efforts de tout un chacun, on a pu remettre le club sur la voie des victoires, en espérant continuer sur cette lancée jusqu’à la fin de saison. Ces résultats ne sont pas le fruit d’un pur hasard, mais grâce à un recrutement judicieux avec un mélange de jeunes joueurs et certains plus expérimentés, à un staff technique qui n’est plus à présenter. C’est grâce aussi aux efforts fournis lors de la préparation de l’intersaison, où nous avons joué pas mal de matchs amicaux qui nous ont beaucoup servi. Actuellement, on occupe conjointement la première place et on fera de notre mieux pour la garder le plus longtemps possible.

Depuis que vous occupez la première place, on imagine que vous passez désormais pour l’équipe à abattre pour toutes les équipes ?

On s’est préparés à toutes les situations et cela grâce à notre coach qui nous booste lors des entraînements pour affronter et dépasser tous les obstacles. Le championnat en ligue 2 est difficile comparativement à la ligue 1 qui est plus médiatisée, mais on jouera match par match tout en souhaitant que la concurrence sera loyale et sur le terrain. Maintenant qu’on est au sommet, on fera tout pour en rester même si la mission n’est pas aussi facile, car on dit bien qu’il est plus facile d’atteindre le sommet mais il est plus difficile pour en rester.

Un match piège vous attend vendredi prochain contre la lanterne rouge, le GCM. Comment allez-vous l’aborder ? Nous allons l’aborder avec la volonté de le gagner, car on est dans l’obligation de confirmer notre statut de leader. Concernant le statut de notre futur adversaire, sincèrement on ne se focalise pas trop sur la place qu’il occupe, car tous les matchs seront difficiles et c’est à nous de trouver les solutions pour empocher les trois points qui restent notre objectif principal vendredi prochain.

Les supporters rêvent d’une nouvelle accession en Ligue 1…

Rêver d’une accession est un droit légitime pour les supporters du MOB qui aspirent à retrouver la ligue 1 le plus vite possible. Ils ont joué un grand rôle dans les résultats acquis jusqu’à maintenant, que ce soit à domicile ou à l’extérieur et j’espère qu’ils le poursuivront jusqu’à la fin de saison pour jubiler ensemble. De notre côté, on se donnera à fond sur le terrain pour défendre crânement les couleurs et le statut du club. On fera de notre mieux pour réaliser une belle saison qui sera couronnée Inchallah d’une accession en ligue 1.

Propos recueillis par Z. H.