Victoire méritée de Remla

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

En accueillant l’US Auzia au stade de l’OPOW de Bejaïa, les unionistes de Remla n’ont pas raté l’occasion pour ouvrir leur capital points .En première période, les hommes de Mohamed Aouimeur ont largement dominé leur adversaire et ont réussi à ouvrir le score à la 34e minute par Kaci Samir sur penalty . Après cette réalisation, les visiteurs ont tenté de remettre les pendules à l’heure sur des contres dangereux mais le keeper de l’USMB Aissani était dans un bonjour et c’est sur le score de1-0 en faveur des locaux que le directeur du jeu siffla la fin du premier half. La seconde période fût presque identique à la première et les coéquipiers de Merou, produisant du bon foot, ont aggravé la marque à la 70’par Hammoum. Après ce but, les visiteurs ont montré de belles choses et ont tenté de revenir au score, mais en vain les locaux ont verrouillé la défense et c’est sur le score de 2-0 que la partie s’acheva.

S. H.