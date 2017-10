Kherrata au forceps

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le Chabab de Kherrata a trouvé des difficultés pour se défaire du nouveau promu, l’OS Meldiouene qui l'a énormément gêné par son système défensif. Les hommes de Hamoudi se sont contentés ce vendredi de l’essentiel face à leur hôte du jour, battu par la plus petite des marges qui n'aura pas démérité. L’essentiel pour la bande à Nadjib Bidouhene était d’empocher les trois points de la victoire. Dès l’entame de la partie, les poulains du coach Bidouhene ont voulu imposer leur jeu rapide, fait d’attaques répétées et menées surtout par Adjabi et Menadi, mais, confondant vitesse et précipitation, face au solide mur défensif adverse..En seconde période, l'ascendant des locaux monta crescendo mais sans changement au tableau d'affichage. A la 74', on a failli assister au hold-up parfait n'était-ce la vigilance de Lachouri qui sauva le CRBK d'un but parfait face à l’attaquant de l’OSM. Les rouge et noir de Kherrata se portèrent résolument en attaque, acculant l'adversaire dans ses derniers retranchements. On assista dès lors à un dernier quart d'heure époustouflant au cours duquel l’attaquant Abdenour Boudjallal qui suite un corner saute au dessus de tout le monde de la tête parvint à libérer son équipe et ses supporters en signant le but de la victoire à la 85'au grand bonheur des supporters locaux qui poussèrent un ouf de soulagement.

S. H.