Ça démarre fort pour les olympiens

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

L’olympique d’El Kseur n’a pas manqué l’occasion d’empocher les trois points du match, pour le compte de la première journée, et ce, devant le nouveau promu , le CM Tidjelabine. En effet, le portier des visiteurs a été inquiété a trois reprises durant le premier quart d’heure. un pressing qui a fini par donner ses fruits à la 12’ sur un pénalty fort justement accordé par l’arbitre, et que transforma en deux temps Larabi. Dix minutes après, l’OSEK ajoute le 2ème but à la 24’ par Idir Toufik d'un superbe tir botté des 20 m. la 44’ l’arbitre siffle un penalty pour les visiteurs que transformera Hamzaoui. Le deuxième half sera identique au premier, malgré un léger réveil des visiteurs. Mais, les protégés d’&ahcene Hammouche vont appuyer sur l’accélérateur et parviendront à corser l’adition le buteur du jour l’excellent Idir et ce après avoir mis dans le vent le gardien adverses plusieurs défenseurs adverses à la 65'. les camarades de Redouane Terki termineront la partie à l'aise. C’est sur ce score de 3 buts à 1 que l’excellent arbitre Ait Ameur mettra fin à cette rencontre dans la sportivité la plus exemplaire entre tout le monde

Samy H.