L’US Soummam surprend l’ES Draâ El-Mizan

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Les résultats de la première journée du championnat de la division régionale 2 du groupe A, ont été à l’avantage des équipes locales, mais la surprise est venue du nouveau promu l’US Soummam, qui s’est imposé à l’extérieur de ses bases. En rendant visite à l’ES Draâ El Mizan, l’US Soummam a réussi à créer la surprise au stade Boumghar de Draâ El Mizan, en s’imposant par la plus petite des marges 1 à 0 et entame ainsi son aventure en régionale 2, en fanfare. Une surprise de taille, surtout qu’en face il y avait un adversaire qui a créé sensation la saison passée dans cette division. L’autre nouveau promu en régionale 2, l’OS Moulediouane, est revenu bredouille de son déplacement à Kherrata en s’inclinant 1 à 0 face au CRBK. Une défaite qui ne va pas influencer sur le moral des poulains de Chabane Meftah qui peuvent rebondir dès la prochaine journée. L’ES Bir Ghbalou a réussi une démonstration de force en s’imposant sur le score large de 3 à 0, face au Gouraya Béjaïa. L’USM Béjaïa, de son côté, n’a pas raté la venue de l’US Auzia pour s’imposer sur le score de 2 à 0. Le CM Tidjelabine, un autre nouveau promu, a raté sa première sortie en dehors de ses bases en s’inclinant sur le score de 3 à 1 face à l’OS El Kseur, alors que la JS Bordj Ménaïel a réussi l’essentiel en battant 2 à 1 la JS M’Chedallah. Enfin, le CR Zemmouri a été tenu en échec sur ses bases et devant son public, par l’ES Timezrit en faisant deux buts partout. À signaler que le match MC Bouira - WR Bordj Ménaïel devait avoir lieu hier au stade Said Bourouba de Bouira à partir de 15h.

Massi Boufatis