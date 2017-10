Nouveau faux pas à Tirsathine

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Ayant réussi à empocher les trois points de la victoire lors de son dernier déplacement à Ouled Derradj, la JS Azazga était appelée, avant-hier, à confirmer sa position à domicile, mais...

En recevant sur son terrain à Tirsathine et devant son public l’équipe du MB Hassi Messaoud, pour le compte de la 3e journée du championnat inter-régions (Groupe Centre-Est), la formation de la JS Azazga devait bien négocier cette sortie, pour enchaîner avec un deuxième succès. Mais ça n’a pas été le cas, puisque les Rouge et Noir se sont contentés d’un match nul (1 -1). Ainsi donc, après la défaite concédée lors de la première journée face à Hydra AC, la JS Azazga rate sa deuxième sortie sur ses bases, en perdant deux précieux points. Ce qui fait déjà cinq points de perdus at home. Les Azazguis doivent réapprendre à gagner chez eux et devant leurs supporters, qui commencent à s’inquiéter, ayant peur de revivre le scénario d’il y a deux saisons en arrière, où l’équipe a frôlé la relégation dans les dernières journées du championnat. L’autre club de la Kabylie, le MB Bouira, n’a pas fait mieux, en se contentant, lui aussi, d’un nul au stade Saïd Bourouba de Bouira face à Hydra AC (0 - 0). A noter que la plupart des matchs de cette troisième journée se sont soldés sur des scores de parité, comme celui entre l’AS Bordj Ghedir - DRB Baraki (0 à 0) et FC Bir El Arch - CRB Aïn Djasser (0 à 0). Le CA Kouba a tenu en échec son homologue de l’IRB Berhoum, en faisant 3 à 3, alors que le derby de Sétif, entre l’USMS et le SAS, s’est achevé sur le résultat d’un but partout. La bonne opération de la journée est à mettre à l’actif du CRB Ouled Djellal, qui caracole en tête de classement avec neuf points récoltés sur les neuf possibles, en battant le NRB Ouled Derradj (2 - 0). Enfin, l’OMR El Annasser est allé chercher les trois points à l’extérieur de ses bases, en s’imposant (1 - 0) face à l’IRB Aïn Lahdjar.

Le MB Bouira a aussi calé à domicile

Le Mouloudia de Bouira a été tenu en échec à domicile par les Algérois de Hydra AC sur le score vierge (0 - 0). La rencontre, qui s’est jouée en présence d’un public nombreux, était très disputée. Ce sont les capés de l’entraîneur Mouloudéen, Fettache Rachid, qui se sont procuré le plus d’occasions nettes de scorer. La première fut à la 10’, lorsque le latéral gauche Meftah a, d’un centre excentré, failli tromper la vigilance du portier du HAC, Ferrah. La balle rebondit sur la transversale. À la 35’, très belle action collective entre Hamitouche et Belouarem. Ce dernier remet sur Billali, qui, seul face au portier, rate carrément le cadre. Une minute plus tard, c’est Karoune Farid qui tente un tir des 30m, obligeant le portier de Hydra, d’une belle détente, de sortir la balle en corner. Les visiteurs, drivés par Khezrouni, tentent quelques actions, mais vite repoussées par la défense. Il faut dire que l’ex-transfuge de MO Béjaïa, Hamzaoui, qui a fait son baptême du feu dans la cage du Mouloudia, a passé un après-midi tranquil. À une minute de la pause, Hamitouche, d’un tir tendu des 25m, voit le cuir s’écraser sur le poteau gauche, avant de sortir. Même physionomie de match en seconde période. Le MBB a dominé, mais a manqué d’efficacité en attaque, à l’image de son buteur Allouache Amar, qui n’a pas semblé être dans son grand jour, n’ayant réussi à encadrer aucun de ses tirs. À la 55’, de nouveau Billali rate un but tout fait, lorsque Belouarem réussit de se faufiler dans la surface de réparation, lui offrant un véritable caviar. Malgré l’entrée de Charef à la place de Karoune et Chorfi à la place de Billali, la rencontre n’a pas connu de changement. C’est d’ailleurs sur ce score de parité que l’arbitre Kebaïli renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Massi Boufatis et M’hena A.