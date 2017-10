Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

L’attaquant kabyle Steve Ekedi a inscrit un but lors de la joute amicale face au NAHD. Dans cet entretien, il revient, notamment, sur sa prestation et évoque le match face à l’USMBA.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a battu le NAHD en amical. Qu’avez-vous à dire sur cette rencontre ?

Steve Ekedi : Ce match amical est un bon test pour nous face à une équipe coriace du NAHD. Le match était, certes, difficile, mais on a réalisé une victoire bonne pour le moral. On a confirmé la bonne santé de l’équipe ces derniers temps. On continuera à travailler pour préparer les prochains rendez-vous.

Vous avez réussi un bon match en inscrivant un but pour votre équipe…

J’ai donné le meilleur de moi-même lors de cette confrontation, et j’ai inscrit un but. Je me sentais à l’aise en jouant aux côtés de Djabout, un joueur avec lequel je m’entends bien. Je commence à retrouver mes sensations et je sens que j’ai progressé par rapport aux précédentes journées.

Serez-vous prêt pour le match face à l’USMBA ?

Sur le plan physique, je me sens très bien à l’heure actuelle. Je peux même vous dire que je serai prêt à 80 ou 85% pour le match de jeudi prochain face à l’USMBA. En tout cas, je travaille sans relâche, car je veux aider mon équipe à réussir de bons résultats. Je ferai tout pour être à la hauteur.

Sinon, comment voyez-vous le match face à l’USMBA ?

C’est un match très important pour nous pour la suite du parcours. C’est le match de la confirmation. Et si on le gagne, ce sera le vrai déclic. L’équipe affiche une belle forme et si on gagne jeudi, j’estime que toutes les équipes feront mille calculs pour la JSK. Nous sommes conscients de ce qui nous attend, et on fera tout pour réussir une belle opération.

Après avoir réussi à marquer deux fois en amical contre Beni Douala et le NAHD, vous prétendez sans doute à faire de même face à l’USMBA…

Je suis un attaquant et si l’occasion se présente, je n’hésiterai pas à marquer ou à servir un équipier. Cela dit, peu importe celui qui marque, le plus important est que l’équipe gagne à chaque fois.

Votre équipe n’a pas beaucoup marqué en championnat jusque-là et l’attaque est appelée à se réveiller…

On travaille beaucoup pour améliorer notre rendement d’un match à un autre. On fera de notre mieux pour être efficaces et réussir des résultats positifs, pour préserver cette bonne dynamique.

Un mot pour les supporters ?

Je leur promets qu’on va tout faire pour réaliser un bon résultat, notre seul objectif étant de les voir heureux à chaque fois. Entretien réalisé par M. L.