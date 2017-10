«Pour Aït Djoudi je ne peux rien dire pour le moment»

Par DDK | Il ya 1 heure | 241 lecture(s)

Le président du directoire de la JS Kabylie devait rencontrer l’investisseur italien, Rocco Cavallo, hier à Alger. Les deux hommes avaient rendez-vous à l’hôtel Ibis à Dar El Beida à 18 heures.

«Je suis actuellement en route sur Alger pour honorer le rendez-vous avec l’italien Rocco Cavallo. Il m’a appelé avant-hier pour m’annonçait qu’il arrivait aujourd’hui sur Alger, donc je viens comme prévu entre nous », déclarait hier en milieu de l’après midi Hamid Sadmi à la dépêche de Kabylie. Au sujet de leur entrevue, Sadmi ne veut pour l’heure pas verser dans l’euphorie : « Je ne peux rien dire tant qu’on n’a pas discuté et fixé de plan d’une éventuelle collaboration. J’attends pour voir, je préfère ne pas m’avancer pour l’heure », dira t-il. Interrogé sur le cas du nouveau coach, Sadmi avoue aussi qu’il ne veut pas trop se précipiter sur ce chapitre. « Franchement on ne veut pas faire d’erreur. On veut être sur de notre choix. Une chose est sûre, en ce qui concerne Ighil, à ma connaissance on ne l’a pas contacté et je crois que lui-même a déclaré qu’il n’a pas été contacté. Je confirme que la JSK ne l’a pas approché ni délégué quelqu’un pour le faire», tranche t-il. Et pour le cas Aït Djoudi ? « Sincèrement, je ne peux rien dire pour Aït Djoudi présentement ». Voilà une réponse qui laisse bien de la place à un éventuel retour du désormais ex coach de Kheribga (Maroc). Serait-ce alors lui ce coach avec lequel le manager du club Karim Doudène avait rendez-vous en soirée d’hier ? En effet, une source proche de ce dernier le donnait avoir rendez-vous dans la soirée d’hier avec un coach qui a « de fortes chances de prendre l’équipe en main après le refus de Menad ». A défaut, la source évoque un contact avec un autre coach étranger qui reste aussi en exploration ». Cela dit même si la direction tient à cherche un coach dans la discrétion la plus totale, plusieurs noms sont toutefois, évoqués sur la place publique et il est quasi certain que c’est l’un d’eux qui sera embauché à savoir Aït Djoudi, Saïb, Boughrara, Saâdi pour les locaux ou encore Geiger, Alain Michel et Bijota pour les étrangers. Ainsi donc, le manager général, Karim Doudane, devait recruter un coach hier soir ou au plus tard aujourd’hui, après l’échec des négociations avec Menad, qui a décliné l’offre des dirigeants kabyles pour des raisons personnelles. À rappeler que depuis le départ de Rahmouni, c’est le coach intérimaire, Monaïm Kherroubi, qui drive l’équipe kabyle. En attendant la désignation d’un nouveau coach, c’est même lui qui a dirigé l’équipe face au DRB Tadjenanet. Notons, enfin, que le nouveau coach de la JSK prendra officiellement ses fonctions après le match de la 7e journée face à l’USMBA, programmé pour jeudi prochain.

Cavallo Rocco - Sadmi devraient se revoir aujourd’hui

Sur un autre plan, l’homme d’affaires italien Cavallo Rocco devra rencontrer encore aujourd’hui le président de la JSK, Hamid Sadmi, à Alger. L’Italien pour rappel attendu, hier, et qui devait rencontrer dès son arrivée Sadmi à l’hôtel Ibis devrait avoir une seconde entrevue aujourd’hui avec le président kabyle.

Reprise des entraînements aujourd’hui

Par ailleurs, les Kabyles reprendront le chemin des entraînements ce matin au stade du 1er Novembre. Les équipiers de Redouani continueront leur préparation pour le match de l’USMBA qui se jouera jeudi prochain. Ils misent sur un bon résultat pour confirmer la dernière victoire réalisée face au DRB Tadjenanet.

