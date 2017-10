Bon départ de l’US Soummam

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Pour sa première sortie officielle en championnat, l’US Soummam n’a pas raté l'occasion d'empocher les trois points mis en jeu, en prenant le meilleur, en dehors de ses bases, sur son adversaire du jour, l’ESDEM. Dès l'entame de la partie, les coéquipiers de Bensikhaled ont pu asseoir une domination territoriale. En face, les joueurs de l’ESDEM ont tenté de porter le danger dans le camp adverse, mais leurs actions manquaient de punch, pour espérer désarticuler l'arrière-garde de l'USS, bien regroupée autour de son gardien. Mais l’essentiel s’est produit en seconde période avec une formation unioniste pleine de confiance et nettement plus entreprenante. Logiquement, les Bougiotes parviendront à trouver le chemin des filets. La partie devient, dès lors, de plus en plus intense avec une équipe visiteuse qui voulait plier le match et une formation de l'ESDEM qui, comme piquée au vif, jettera toutes ses forces dans la bataille, pour revenir dans la partie, mais sans résultat. Finalement, l’arbitre Kendriche mettra fin à la partie sur cette victoire étriquée certes, mais méritée de l’USS qui montre, d'ores et déjà, ses ambitions de jouer les trouble-fête dans ce championnat de Régionale 2.

Zahir Ait Hamouda