Le MCB laborieusement !

Avant-hier, face au WR Bordj Ménaïel, le MCB, avec son nouvel et jeune effectif composé des Belghali, Lamouri, Derradj, Amar Khoudja et Khelifi, s’est dès le début du match mis à l’attaque, ouvrant même le score dès la 10’ de jeu. Nouiceur, auteur d’un bon travail individuel, se joua en effet de la défense ménaïlie et offrit un véritable caviar à Amar Khoudja qui ne trouva aucune difficulté à marquer. Mais les visiteurs, conduits par l’entraîneur Boukhlif, réagirent très vite en menant plusieurs attaques. Et leur pression finit par payer à la 80’. Ce fut Kader qui remit les pendules à l’heure sur un tir à ras le gazon ne laissant aucune chance au portier du MCB. Alors que la partie allait se terminer sur ce score de parité, l’entraîneur Tellal Ali incorpore le jeune Khelifi à la place de Lamouri, un coaching gagnant, puisque ce dernier, profitant d’un flottement dans la défense de Bordj Ménaïl, inscrit le second but de son équipe. Le MCB a donc réussi à glaner les trois points de la victoire, ce qui lui permet de bien commencer le championnat.

M’hena A