Ouacifs et Boukhalfa annoncent la couleur

La première journée du championnat de football de la division honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par deux victoires à l’extérieur. En effet, la JSC Ouacifs, auteure d’un parcours exceptionnel la saison dernière, a réalisé un carton plein (4 - 0) face au nouveau promu, l’ES Sikh Oumeddour, au stade Oukil Ramdane. De son côté, la JS Boukhalfa, qui a raté de peu l’accession lors de l’exercice précédent, est revenue des Ouadhias avec la totalité du gain, suite à sa victoire (2 - 0) face au FCO local. Une entame en fanfare qui renseigne sur les ambitions des gars d’Ouacifs et des banlieusards de Tizi-Ouzou, sur lesquels il faudra compter lors de cet exercice 2017/2018. Pour sa part, l’ES Assi Youcef, qui accueillait le FC Tadmaït au nouveau stade d’Aït Bouadou, a réussi son baptême du feu, en s’imposant par la plus petite des marges. Pour l’autre nouveau pensionnaire du palier, en l’occurrence le RC Betrouna, il s’est contenté d’un nul (2 - 2) devant son invité du jour, l’O Tizi-Gheniff. À Tirsatine, le CA Fréha, qui recevait l’Étoile Draâ El-Mizan, l’a emporté sur un score de deux buts à zéro dans un match très plaisant à suivre. Quant au KC Taguemount Azouz et l’AC Yakouren, les deux formations se sont offert respectivement l’ASC Ouaguenoun et l’ES Tigzirt. À signaler que le grand gagnant de cette entame officielle de la compétition a pour nom : le fairplay. En effet, toutes les rencontres se sont déroulées dans une grande sportivité, ce qui augure, peut-être, d’une saison des moins mouvementées sur le plan disciplinaire.

