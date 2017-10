Draâ Ben Khedda réussit ses débuts

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le nouveau promu en Régionale 1, l’USM Draâ Ben Khedda, a réussi ses débuts, en allant chercher son premier point lors de sa confrontation, face à l’Olympique Tizi Rached. Les Ciel et Blanc de Nasser Zekri ont arraché un précieux point en faisant un but partout lors de leur rencontre avec l’OTR local et peuvent entrevoir la suite sous de bons auspices. Les gars de Draâ Ben Khedda ont réussi leur baptême de feu et étaient à la hauteur des aspirations de leurs supporters qui se sont déplacés à Tizi Rached pour les soutenir. C’était un match de retrouvailles pour les deux équipes qui avaient eu l’occasion de se rencontrer, lors de matchs ultérieurs. Contrairement à l’USMDBK, l’Olympique Tizi Rached était passé à côté pour son premier match de la saison, sur ses bases et devant ses supporters. L’OTR qui a souffert la saison dernière, pour se maintenir en Régionale 1, devrait redoubler d’efforts cette saison, pour éviter de revivre le même scénario.

Le CRB Tizi-Ouzou accroché par Sour El Ghozlane

Le CRB Tizi-Ouzou qui a accueilli au stade Oukil Ramdane son homologue de l’E Sour El Ghozlane, n’a pas brillé et s’est contenté d’un petit point. Les visiteurs ont réussi à repartir avec un match nul, en accrochant les Communards de Tizi-Ouzou, en leur imposant un résultat de parité d’un but partout. Le CRB Tizi-Ouzou est appelé à se ressaisir, dès la prochaine journée, pour éviter que le doute s’installe.

L’ES Azeffoun battue à Rouiba

Le troisième représentant de la wilaya de Tizi-Ouzou en Régionale 1, en l’occurrence l’ES Azeffoun, a encaissé les coups et revient bredouille à la maison. Les Ivahriyen ont été battus par le WA Rouiba sur le score de deux buts à un. Une défaite inattendue pour l’ES Azeffoun qui devrait refaire surface, dès la prochaine rencontre, sur ses terres et devant son public.

Les clubs de Béjaïa défaits

Les deux clubs de la wilaya de Béjaïa, la JS Akbou et la JS Tichy, ont laissé des plumes, en ce début du championnat. Les deux équipes se sont inclinées respectivement en déplacement, face à la JS Boumerdès et le CRB Bordj El Kiffan, sur le même score d’un but à zéro. Mauvais départs pour la JS Akbou et la JS Tichy qui devraient se racheter aux yeux de leurs supporters, dès leurs prochaines sorties. Pour les autres rencontres de cette première journée, la JS Tixéraine a battu 1 à 0 le NR Dely Ibrahim, tandis que l’IR Bir Mourad Raïs a fait 0 à 0, devant l’ESM Boudouaou. Enfin, la belle opération est à mettre à l’actif de l’EC Oued Smar qui s’est imposée, à l’extérieur, sur le score de 4 à 1 devant le WB Saoula.

Massi Boufatis