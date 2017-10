«On a dominé notre adversaire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

«Notre victoire est amplement méritée et je tiens à féliciter mes joueurs pour leur belle prestation. On a été bien en place en occupant rationnellement tous les espaces. On avait dominé notre adversaire en l’acculant sans cesse. En seconde période, on a pressé l'adversaire jusqu'à trouver la faille.Cela dit, on est satisfaits du résultat qui nous permet de poursuivre notre parcours dans la sérénité».

S. H.