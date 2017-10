La belle affaire de l’US Béni Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

L’USO Amizour peine encore à gagner. En effet, en recevant l’USBD, les gars de la vallée ont à nouveau courbé l'échine en concédant une défaite sur le score d’un but à zéro.

Les poulains d’Ahmed Aïder ont montré un visage terne, qui n’augure rien de bon pour les semaines avenir. Les Rouge et Noir étaient dépassés sur le terrain. Non seulement ils n’étaient pas présents dans les duels, mais aussi ils étaient complètement désorganisés sur le rectangle vert. Il aurait suffi d’une accélération de la part de Hadiouche, Bahri ou Daoud pour que toute la défense des Rouge et Noir panique. Le milieu de terrain quasiment absent, ils étaient parfois obligés de revenir en arrière comme reconnaissance de faiblesse de leur équipe, alors que l’attaque était amorphe. Bref, certains donnaient l’impression d’être dépassés par les événements, beaucoup d’espaces entre les trois lignes. Les poulains de Aider entamèrent le match à la vitesse grand V, mais sans pour autant inquiéter l’arrière garde adverse. Laissant l’orage passer, les poulains de Ait Abbas vont revenir à la charge par l’entremise du remuant Abdenour Hadiouche qui du flanc gauche sert admirablement Ghelab. Ce dernier, par une passe de la tête atteint le poteau. La bataille fait rage au milieu de terrain, et ce jusqu’à la 35’ où Hadiouche, encore une fois, efface deux défenseurs avant de décrocher, mais à côté, à la 40’. Deghmani centre sur Ghelab, mais le gardien Hammouche intervient pour arrêter le ballon in extremis, du bout du pied. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 à 0, en première mi-temps. La seconde mi-temps était presque semblable à la précédente. Les visiteurs étaient les premiers à inquiéter leur vis-à-vis et c’est ainsi qu’à la 53’ l’ex joueur du NAHD, Hadiouche, du flanc gauche démarre balle au pied drible un défenseur et centre sur Ghelab, son marquage surgit ne laissant aucune chance à Hammouche et parvient à ouvrir le score pour son équipe. Les camarades de Kheraz voulaient, par la suite, revenir à la marque. Aider ayant utilisé toutes ses cartes, mais ni Djaafri, ni Guahche, ni Akrour n’arrivèrent à égaliser devant la défense adverse qui faisait très bonne garde. L’USOA parviendra à inscrire un but par l’entremise de Djaafri de la tête, mais refusé par l’arbitre. Le reste de la partie n’avait rien changé au score resté en faveur des hommes de Hocine Ammam qui repartent avec les trois points de la victoire, leur permettant de se propulser à la première place du classement général avec 9 points, devançant, ainsi, les deux ex Co-leader qui n’ont pu se départager dans le choque de la journée et compliquant davantage la donne pour l’USOA, qui continue de broyer du noir. Signalons que l’arbitre Dafri, notamment le juge de touche qui avait refusé un but pour la formation d’Amizour sous prétexte d’une position d’hors-jeu, avait été très contesté par les unionistes. Alors que le choc au sommet de cette quatrième journée qui mettait aux prises les deux ex Co-leaders le RC Boumerdés et l’ES Ben Aknoun, s’est soldé par un score vierge (0-0). Le WR M’Sila a, de son côté, concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe du NARB Reghaïa, sur un score d’équité (2-2). Le CR Beni Thour, qui a pris le dessus sur le WAB se replace. L’ancien pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis, le RCA après une longue période de disette reprend des couleurs grâce à son succès contre le MC Magra ; idem pour l’IB Lakhdaria qui n’est pas allé avec le dos de la cuillère face au CRB Dar Beida. Notons enfin, le réveil de la JS Hay Djabel, qui a réussi son premier succès de la saison, et la JSD a été à nouveau tenu en échec par l’IB Khemis El Khechna (0 - 0)

Samy H.