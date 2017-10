«On ira étape par étape»

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Comme prévu, le président Hamid Sadmi a rencontré, encore hier, le groupe italien présidé par l’homme d’affaires Rocco Cavallo à l’hôtel Ibis à Alger, après la rencontre d’avant-hier soir. Joint par nos soins à l’issue de cette réunion, le président Sadmi a affirmé : «J’ai rencontré le groupe italien et on a abordé plusieurs points concernant le contrat de partenariat. Je leur ai même remis les documents nécessaires. On est parvenus à un accord et la JSK aura un contrat de partenariat avec le groupe italien prochainement. Ainsi, des experts seront chargés de suivre les démarches nécessaires pour concrétiser le projet», a déclaré le président kabyle, tout en affirmant que d’autres réunions auront lieu prochainement : «Le partenariat avec les Italiens sera concrétisé étape par étape. On se réunira à nouveau dans les prochaines journées pour discuter les différents points», a ajouté le président kabyle sans donner de date précise.

M. L.