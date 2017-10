Dernière ligne droite avant l’USMBA

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Après une journée de repos, avant-hier, la JSK devait reprendre le chemin des entraînements, hier en fin d’après-midi, au stade du 1er novembre. Les Canaris ont encore quatre jours pour préparer le prochain match face à l’USMBA, programmé jeudi à Sidi Bel Abbes. Le coach intérimaire Monaim Kherroubi mise sur un bon résultat lors de cette rencontre, pour confirmer le bon résultat réussi face au DRB Tadjenanet. «L’équipe se comporte bien et les victoires réalisées face à Tadjenanet et au NAHD ont fait du bien au groupe sur le plan moral. On continuera de préparer le match face à l’USMBA qui sera très important pour nous. Certes le match sera difficile, toutefois on le jouera avec l’intention de réussir un bon résultat. Un résultat positif lors de cette rencontre donnera plus de confiance au groupe», a déclaré Kherroubi qui axera son travail sur le plan psychologique pour motiver ses poulains en prévision de cette confrontation.

Ferhani et Saadou opérationnels

Côté effectif, la JSK affrontera l’USMBA avec tous ses éléments. En effet, même les défenseurs Nabil Saadou et Houari Ferhani, qui souffrent des adducteurs, seront opérationnels jeudi prochain. C’est ce qu’a affirmé un membre du staff médical de l’équipe. Ainsi, le staff technique kabyle aura plusieurs choix pour composer ses 11 rentrants lors de ce match. Il compte utiliser toutes ses cartes gagnantes pour réussir un bon résultat et améliorer le classement de l’équipe.

Ferhani, Boukhanchouche et Benaldjia en équipe nationale des locaux

Trois joueurs kabyles sont concernés par le stage de l’équipe A’ qui a débuté hier au centre technique national de Sidi Moussa. Il s’agit de Ferhani, Boukhanchouche et Benaldjia qui ont été convoqués par le sélectionneur national Alcaraz. Ils comptent tout faire pour séduire le sélectionneur national et pourquoi pas rejoindre l’équipe nationale A.

Départ pour Sidi Bel Abbes mercredi

Par ailleurs, la délégation kabyle ralliera la ville de Sidi Bel Abbes, après-demain, mercredi, en prévision du match de jeudi face à l’USMBA. Le staff technqiue kabyle, conduit par Kherroubi, fera de son mieux pour assurer la meilleure concentration à ses capés en prévision de cette rencontre. Son seul objectif est de réussir une belle performance et d’enchainer avec un second bon résultat après celui réalisé face au DRB Tadjenanet.

