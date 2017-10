Drifel et Benmansour opérationnels face au CAB

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Soumis à un travail spécifique depuis une semaine sous la houlette du staff médical du club, l’attaquant Lakhdar Drifel devait reprendre, hier après-midi, le chemin des entraînements avec le groupe, au grand soulagement du coach en chef Mounir Zeghdoud qui espère le récupérer pour le rendez-vous capital de vendredi prochain contre le CA Batna, pour suppléer son camarade Abdeslam Moussi. En revanche, ce dernier qui a été touché aux adducteurs la veille de la confrontation de son équipe face à l’ASO Chlef, est toujours aux soins. Pour rappel, Drifel qui a été victime d’une blessure à la cheville lors de la rencontre de la quatrième journée face à l’ASAM, a dû faire l’impasse sur le match suivant contre l’ASO Chlef. Ceci dit, le retour de cet élément à la compétition officielle offrira plus de solutions au staff technique pour l’associer vraisemblablement au revenant Belgherbi en attaque face au CAB. Autrement dit, Zeghdoud qui misera assurément sur ce duo pour piéger les Auréssiens chez eux, pourra également compter sur le retour à la compétition officielle du latéral droit et néanmoins expérimenté, Farouk Benmansour. En effet, l’enfant de Timezrit qui a raté l’ASO en raison de sa blessure à la cuisse, pourrait bel et bien reprendre sa place dans le onze de départ dès ce week-end, si le coach décide de faire appel à lui.

JSMB - JSMS, vendredi 20 octobre à 16 heures

La Ligue nationale de football (LFP) vient de rendre public le programme des rencontres de la septième journée de Ligue 2 Mobilis. Ainsi, la JSM Béjaïa recevra la JSM Skikda vendredi 20 octobre au stade de l’UMA à partir de 16 heures. Toutefois, il convient de rappeler que cette confrontation se déroulera à huis clos, en raison de la sanction infligée dernièrement par la CD de la LFP au club béjaoui pour jet de projectiles et utilisation de fumigènes à l’issue du match JSMB - ASO (1 - 1), disputé au stade de l’UMA. La JSMB a également écopé d’une amende financière de deux cent mille (200) dinars.

