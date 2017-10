«On ne s’attendait pas à de tels résultats»

Par DDK | Il ya 1 heure | 208 lecture(s)

Dans cet entretien, le boss du MO Béjaïa, Mustapha Rezki, se réjouit des résultats réalisés jusque-là par l’équipe, qui a enchaîné quatre victoires en championnat de Ligue 2 Mobilis, et se montre confiant et optimiste pour la suite.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez subi une opération chirurgicale la semaine passée, peut-on connaître l’état actuel de votre santé ?

Mustapha Rezki : Pour le moment ça va Hamdoullilah. Cela dit, ce n’était pas une opération chirurgicale au sens propre du terme, mais une pose d’instinct, car j’avais une veine du cœur bouchée à 80%. Il fallait, donc, s’en occuper avant que les conséquences ne soient encore plus graves. J’espère que ça va aller mieux, tout en faisant très attention à l’avenir.

Le MOB occupe, conjointement avec l’ASAM, la première place, un mot ?

Honnêtement, on n’a jamais douté de cette équipe même lors du premier match contre l’ASMO qu’on appréhendait, car étant le premier rendez-vous à domicile après une saison catastrophique. Il ne faut pas oublier aussi que l’équipe, remaniée à 60%, a enrôlé de nouveaux joueurs qui ne connaissent ni l’environnement, ni l’atmosphère et les repères du club. On avait, donc, des appréhensions, et je vous assure que lors du match contre l’ASMO, les joueurs étaient tétanisés dans les vestiaires. Mais nous avons eu toujours confiance en cette équipe et hamdoullila, jusqu’à présent, on a enchaîné 4 victoires, en espérant que l’avenir sera plus radieux.

Vous attendiez-vous à ces résultats après une fin de saison catastrophique?

Au mois de mai dernier, le club a été pris dans des conditions catastrophiques, nous-mêmes, nous ne pensions pas qu’on allait remettre le club sur rails, au vu du niveau d’endettement et la démission des joueurs et des dirigeants, car plus personne n’y croyait. Lors de cette période, nous avons essayé de remettre de l’ordre dans la maison MOB, en discutant avec les anciens joueurs, qu’on a convaincus de prolonger, pour maintenir l’ossature club. Il y a eu le recrutement de certains joueurs, aussi, en sus des six jeunes éléments des U 21 et 20 qu’on a promus en seniors. On a essayé de former un mélange de tous ces joueurs, tout en discutant avec eux quotidiennement pour gagner leur confiance. Et aujourd’hui, on a pu former une équipe compétitive en progression constante. Concernant votre question, lors de la préparation, il y avait certaines prémices d'un bon groupe, mais il fallait travailler davantage et redoubler d’efforts pour rester sur cette dynamique. Honnêtement, on ne s’attendait pas à de tels résultats, qui dépassent nos prévisions. Mais nous avons toujours cru en cette équipe, car nous possédons un groupe soudé et solidaire, composé de bonnes individualités. Cela dit, il ne faut pas trop s’enflammer avec ces résultats, car nous ne sommes qu’au début du championnat.

Un message aux supporters ?

Nos supporters sont, jusqu’à présent, à la hauteur. Ils sont présents que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Mon message est le suivant : soutenez votre l’équipe, soyez derrière elle, mais surtout soyez vigilants pour ne pas retomber dans les erreurs de la saison écoulée, durant laquelle nous avons eu pas mal de huis-clos, chose qui a pénalisé l’équipe financièrement et sur le plan des résultats.

Propos recueillis par Z. H.