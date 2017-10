Zeghdoud peaufine sa tactique

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, les joueurs de la JSMB ont repris du service, avant-hier, pour poursuivre les préparatifs du prochain rendez-vous contre le CA Batna, rentrant dans le cadre de la 6e journée du championnat de ligue 2. Ainsi, excepté Moussi et Ayad, tous les autres éléments ont marqué de leur présence cette première séance de la semaine. Le coach en chef Mounir Zeghdoud compte encore mettre à profit ces quelques jours précédant la confrontation face aux Auréssiens, pour apporter les ultimes réglages à son team. Aussi, une réelle volonté reste visible chez les camarades de Mohamed Benchaira qui ne jurent que par un résultat positif à Batna pour aider leur équipe à sortir la tête de l’eau, dès lors que celle-ci reste sur deux faux pas de suite contre l’ASAM et l’ASO. Disons que les Béjaouis n’auront pas trop le choix que celui de bien négocier ce virage batnéen, pour ne pas s’éloigner davantage du podium. D’ailleurs, même la direction du club qui mesure, elle aussi, toute l’importance de cette rencontre face au CAB compte réserver aux joueurs une prime conséquente en cas de succès vendredi. Selon des informations en notre possession, même le président Boualem Tiab, qui a déjà rencontré le staff technique pour évaluer le parcours de l’équipe en cinq journées, compte faire de même avec les joueurs avant leur déplacement dans la capitale des Aurès après-demain jeudi. En effet, M. Tiab voudrait surtout à inciter les joueurs à revenir avec une performance du stade du 1er novembre de Batna, pour permettre à l’équipe de revenir vite au premier plan. Approché par nos soins à la fin de l’entraînement, le défenseur Oussama Khellaf dira : «Comme vous l’avez constaté, la préparation se déroule dans une bonne ambiance et on travaille dur aux entraînements sous la houlette du staff technique, pour nous tenir prêts pour le match de vendredi. Tout le groupe est conscient de la difficulté de notre mission face au CAB. Cependant, la volonté y est, on n’a qu’une seule idée en tête, celle de tenter de revenir à la maison avec le meilleur résultat possible.»

Départ jeudi pour Batna

Les camarades de Hamza Ouanes vont rallier, jeudi matin, la ville de Batna pour y passer la nuitée en prévision de leur match face au CAB programmé le lendemain, vendredi. Une fois sur place, les joueurs de la JSMB devront effectuer une séance de décrassage sous la houlette du staff technique, pour récupérer de leur périple.

B. Ouari