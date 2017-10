Un match à huis clos pour Seddouk

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La commission de discipline de la Ligue régionale de football d’Alger a, au cours de sa réunion hebdomadaire, infligé une sanction d’un match à huis clos à l’équipe du RC Seddouk. Ceci intervient suite aux événements qui ont émaillé la rencontre face à la JS Tichy, pour le compte du 1er tour régional de la coupe d’Algérie au stade de Zaïdi Braham d’El Kseur. Il s’agit, notamment, de jet de projectiles et de crachats envers l’arbitre assistant par les supporters. Outre le huis clos, le RCS devra s’acquitter d’une amende de 20 000 DA, a indiqué la LRFA sur son site officiel. Rappelons que la formation de Seddouk s’est qualifiée pour le second tour grâce à l’unique but de la partie, signé Bensikhaled, face au littoraux de Tichy. Ainsi donc, le sociétaire de la division honneur, qui vise l’accession cette saison, sera pénalisé dès l’entame du championnat, puisque les camarades de Hamou Benmamar joueront leur première rencontre à domicile sans leur public.

S. H.