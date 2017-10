La reprise sans Biskri

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, avant-hier, au stade de l’Unité maghrébine, dans l’optique de préparer le prochain match contre le GC Mascara, programmé pour vendredi prochain à 17 heures.

Cette première séance de la semaine s’est déroulée sous la direction de l’entraîneur adjoint, Hariti, en l’absence de Mustapha Biskri, qui se trouve en France pour des raisons professionnelles. A noter que tous les joueurs étaient présents sur le terrain, à l’exception de Bentayeb, qui s’est blessé lors du dernier match d’application contre les U21, Bouchama, écarté jusqu’à nouvel ordre, Cheklam et Bencherif, autorisés à s’absenter. Avant l’entame de la séance d’entraînement, Hariti a discuté avec les joueurs pour les inciter à se concentrer, comme il se doit, sur le prochain match. En leur rappelant que la rencontre risque d’être un match piège devant la lanterne rouge, il leur a demandé d’oublier la dernière victoire et de garder les pieds sur terre, le championnat venant tout juste de débuter et le plus dur étant à venir. Concernant l’effectif, Biskri peut compter sur tous ses éléments ce vendredi, hormis Bentayeb et Bouledieb, le premier étant blessé et le second suspendu pour contestation de décision d’arbitre. Ils seront remplacés respectivement par Boucherit et Mouhli. Concernant les autres compartiments, le coach peut compter sur Noubli et Belkacemi, qui seront de retour après avoir raté le dernier match contre le CABBA pour cause de blessures. Côté supporters, ces derniers promettent une grande ambiance vendredi pour encourager les camarades Belkacemi à remporter la rencontre, en espérant un faux-pas de l’ASAM pour s’offrir seuls la première place.

Biskri de retour aujourd’hui

Mustapha Biskri s’est absenté pendant une semaine entière suite à son déplacement en France, pour poursuivre un stage de mise à niveau accéléré. D’après une source proche du club, le coach sera de retour aujourd’hui et pourrait même assurer la séance de cet après-midi.

Bentayeb out pendant 10 jours

Blessé à la cheville lors du match d’application contre l’équipe réserve mercredi passé, Ismaïl Benettayeb s’éloignera du terrain pour une durée de 10 jours durant laquelle il suivra un travail spécifique. Il sera, de fait, le grand absent dans l’échiquier de Biskri au moins pour deux matchs.

Les primes de l’ABS et du CABBA avant le GCM

Afin de continuer à encourager les joueurs et à rester à leur écoute, la direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, a décidé de leur verser les deux dernières primes (ABS et CABBA), l’équivalent de 14 millions de centimes, avant le prochain match contre le GC Mascara, prévu vendredi prochain. Avec cette politique de motivation, les joueurs ne se concentreraient que sur le carré vert, pour poursuivre leur cadence de bons résultats.

Z. H.