«On méritait au moins un nul face à l'ES Assi Youcef»

Par DDK | Il ya 13 minutes

Le défenseur du FC Tadmaït, Sofiane Demri, revient dans cet entretien sur la défaite concédée face à l'ES Assi Youcef, en estimant qu'ils pouvaient arracher au moins un nul. Il reste, néanmoins, persuadé qu'ils vont rebondir dès la prochaine journée.

La Dépêche de Kabylie: Un mot sur cette première sortie ratée en championnat face à l'ES Assi Youcef ?

Sofiane Demri: On s'est déplacés à Aït Bouadou pour revenir avec un bon résultat et on s'est bien préparés pendant la semaine. Mais c'est bien dommage, on a raté notre sortie face à cette coriace équipe d'Assi Youcef sur un but contre notre camp. On doit vite oublier ce revers et penser au prochain match.

Qu'est ce-qui a manqué à l'équipe pour arracher un résultat positif ?

Je crois qu'on a manqué de concentration dans le dernier geste, soit sur le plan défensif ou offensif. On aurait pu éviter le but encaissé, comme on aurait pu concrétiser l'une des occasions procurées durant toute la partie.

Et comment voyez-vous le prochain match face au CRB Mekla ?

On jouera face au CRB Mekla et on est obligés de réagir, en visant les trois points de la victoire et rien d'autre. On est appelés à se ressaisir aux yeux de nos supporters, en leur faisant oublier cette défaite contre Assi Youcef, en battant l'équipe de Mekla ce week-end.

Pensez-vous que le FCT est capable de joueur les premiers rôles cette saison ?

Je crois qu'il est encore prématuré de parler des objectifs du club cette saison. On doit négocier match par match et à la fin de la phase aller, le staff technique et la direction vont faire le bilan et traceront les objectifs pour la seconde manche du championnat. On a un groupe homogène qui évolue. Je crois qu'avec la succession des matchs, l'équipe va améliorer son jeu et sera meilleure.

Entretien réalisé par Massi Boufatis