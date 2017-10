Entrée fracassante de l’US Bouhinoun

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le championnat de la division pré-honneur a débuté le week-end dernier avec le déroulement de la première journée. Une entame qui s’est déroulée dans la sportivité la plus totale. Ainsi, dans le groupe A, la surprise est venue du stade de Boghni où le DCB local a été accroché à domicile par la nouvelle équipe de l’AS Aït Bouadou dans un match âprement disputé. Pour sa part, la JS Mechtras qui faisait, à l’occasion, son baptême du feu en championnat, s’est contentée d’un nul devant son invité du jour, la JS Aït Yahia Moussa, alors que l’IRB Souk El Tenine a infligé un carton plein à son voisin de l’OS Maâtkas.

Début réussi pour Tala Athmane et Taourirt Mokrane

Dans le groupe B, la rencontre qui a opposé l’US Tala Athmane à l’ES Aït Ouaneche, à Tikobaïne, est revenue aux banlieusards de Tizi-Ouzou qui se sont imposés difficilement (2 – 1). Le FC Betrouna, nouvellement créé, a, de son côté, atomisé la JS Aït Anane au stade Oukil Ramdane. La bonne affaire dans ce groupe a été réalisée par l’O Taourirt Mokrane qui est allée damer le pion au FC Ighil El Mal au stade de Mechtas. A Tizi Rached, la JS Djudjura a été soumise au partage des points par l’US Sidi Belloua. Quant à L’US Bouhinoun, elle a carrément bouffé l’équipe de Timizart Laghbar chez elle par un carton de cinq buts à zéro.

L’OC Makouda et le NA Redjaouna dans le bon couloir

Dans le groupe C, la palme du jour est à mettre l’actif du NA Redjaouna et de l’OC Makouda, qui se sont imposés hors de leurs bases face à, respectivement, l’USK Aït Aïssa Mimoun et la JS Tala Tegana. L’US Djemaâ Saharidj a, également, réussi une belle performance, en allant battre l’O Nath Yirathen au stade de Tazi Rached. Pour sa part, la JS El Kella, qui recevait la formation d’Aït Yahia au stade de Tigzirt, l’a emporté par la plus petite des marges. Enfin, l’US Ikhelouiene s’est fait accrocher par l’US Timizart

S. K.