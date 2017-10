Ça démarre mal !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

Relégué en division pré-honneur pour avoir fait jouer un élément suspendu face à l'OS Moulediouane la saison dernière, le DC Boghni, qui refait ses classes en championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, démarre mal sa saison sportive 2017-2018. Le Djurdjura Club Boghni, qui jouait en régionale 2 il y a quelques saisons en arrière, a affronté un nouveau-né, l'AS Aït Bouadou, le week-end passé, en le recevant sur son terrain et devant son public. Les Montagnards ont joué donc un derby face à l'équipe voisine d’Aït Bouadou, déterminée à souhait de réussir son baptême du feu en championnat de division pré-honneur du groupe A. Les gars de Boghni ont donc laissé des plumes sur leurs bases, en se contentant d'un match nul (1 - 1). Le but du DCB a été l'œuvre de Lotmani, tandis que l'AS Aït Bouadou a inscrit son but sur penalty. Une contre-performance qui n'arrange pas les affaires du DCB qui s'est, pourtant, fixé comme objectif l'accession en division honneur. Il faut signaler l'absence de plusieurs joueurs cadres de l'équipe, à l'image de Belaïdi, suspendu, Kasmi, Yadaden, Kheloui et Boujemai, blessés. Le staff technique espère les récupérer dès la prochaine journée, pour pouvoir prétendre à de meilleurs résultats et signer la première victoire de la saison.

Massi Boufatis