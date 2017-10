Début du championnat le 20 octobre

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La salle des réunions de l’OPOW Rabah Bitat de Bouira a abrité, samedi dernier, une rencontre organisée par la Ligue de football de la wilaya de Bouira avec les présidents de CSA engagés dans le championnat de wilaya (Honneur), saison 2017/2018.

Un seul point a été inscrit à l’ordre de jour, le tirage au sort pour l’établissement du calendrier du championnat de wilaya (Honneur). La rencontre fut aussi une occasion de contact entre une partie des présidents de CSA, puisque l’autres partie composée de présidents de CSA, initiateurs de l’action de protestation pour exiger des pouvoirs publics davantage de moyens financiers, n’ont pas assisté à la réunion. L’on apprend que ces derniers auraient préféré rester devant le portillon du stade. Toutefois, la rencontre a été présidée par Nordine Bakiri, président de la LFW Bouira, qui est aussi membre du bureau fédéral chargé de l’organisation de la coupe d’Algérie. Ce dernier écoutera les doléances et préoccupations des présidents de CSA présents avant de procéder au tirage au sort des 15 équipes «officiellement» engagées dans le championnat de wilaya division Honneur. Ainsi, la date du début du championnat a été fixée pour le vendredi 20 octobre, avec comme premières rencontres: Le CR Bordj Okhris qui recevra le nouveau engagé dans le championnat à savoir, Nedjm Madinat Lakhdaria. Le FC Thamellahth - A Guelta Zerga. CR Thameur – RC Haizer. WR Dirah - JS Adjiba. W Ath Vouali - ABR Djebahia. USM Bouira - O Raffour et HC Ain Bessam - JS Bouaklane. L’équipe de Affak Bordj Okhris sera exempte. Par ailleurs, le calendrier d’audit des stades sera connu au courant de cette semaine, a tenu de préciser le SG de la Ligue. Aussi, nous avons saisi l’occasion pour discuter avec le président de la LFW Bouira concernant l’action des présidents de CSA frondeurs dont plusieurs n’ont pas déposé leurs dossiers d’engagement. Bakiri, s’est montré catégorique estimant que la Ligue de Football qui gère le championnat de wilaya de Bouira obéit aux textes de loi et règlements découlant de l’instance fédérale, selon lui : «la Ligue ne fait qu’appliquer les règlements de la FAF». Et d’ajouter : «la LFW de Bouira compte officiellement 15 clubs engagés pour la saison sportive 2017/2018…Depuis juillet dernier, soit depuis trois mois, la Ligue ne cesse de diffuser sur son site, d’envoyer des fax et de prendre attache avec les présidents de CSA pour les inviter à procéder au dépôt des dossiers d’engagement de leurs clubs respectifs, pour prendre part au championnat de wilaya, tout en sommant les CSA disposant de dettes (amendes de la saison écoulée et autres pénalités) de les assainir, d’abord. Nous sommes une Ligue de Football», dira encore Bakiri qui «gère un championnat de football qui obéit à des lois et qui applique un règlement qui découle de la FAF, notamment la circulaire N° 058/FAF/SP/2016 adressée aux ligues, qui stipule qu’aucun club ne devra être engagé s’il ne s’acquitte pas de ses arriérés dus». Et de préciser : «il vous (au président de la LFW, Ndlr) est strictement interdit d’acheter et distribuer des équipements ou de donner des récompenses financières. Vous êtes également tenu de respecter les barèmes fixés par la FAF». La ligue, poursuit Bakiri, «n’a pas les prérogatives pour effacer les dettes des clubs». «Une chose est sure, aucun des présidents frondeurs n’est venu nous voir au niveau du bureau de la Ligue, je tiens aussi à préciser, concernant les frais d’engagement, que c’est la wilaya qui les prend en charge, l’argent est directement injecté sur le compte de la Ligue, comme c’est le cas dans plusieurs autres wilayas du pays, ces derniers doivent se débrouiller pour trouver d’autres sources financières, ce n’est pas à la ligue de le faire», conclura-t-il.

M’hena A.