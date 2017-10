«On cherchera un bon résultat face à l’USMBA»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le milieu de terrain kabyle, Nassim Yettou, parle dans cet entretien du match face à l’USMBA. Tout en estimant que le match sera difficile, le joueur affirme cependant qu’ils viseront un bon résultat. Il promet que lui et ses équipiers feront tout pour enchainer avec un autre bon résultat, après la victoire réalisée face au DRBT lors de la précédente journée.

La Dépêche de Kabylie : À la veille du match face à l’USMBA, comment est le moral des joueurs ?

Nassim Yettou : Le moral est au beau fixe et nous sommes concentrés sur la confrontation. On a préparé convenablement ce match et on veut bien le négocier. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on fera tout pour réussir un bon résultat.

Vous paraissez déterminés à confirmer les bons résultats enregistrés face à Tadjenanet et au NAHD en amical… Face au DRB Tadjenanet, on a réussi à renouer avec les victoires sur notre terrain ce qui nous a libérés. Pour le match du NAHD, on a réussi une excellente prestation en première mi-temps et on a gagné ce match. Quand les résultats suivent, cela motive l’équipe et même le rendement viendra au fil des rencontres. On tentera de préserver cette bonne dynamique lors de ce match face à l’USMBA.

En parlant du match face à l’USMBA, comment le voyez-vous ?

Le match sera difficile face à l’USMBA qui jouera avec un bon moral après sa dernière victoire contre l’USMA. Cependant, on fera tout pour réussir un match plein et réussir une belle performance. Notre seul objectif est de revenir avec un résultat probant pour jouer les prochains matchs avec un bon moral.

Quel sera le scénario idéal pour votre équipe lors de cette rencontre ?On se donnera à fond pour réussir une belle partie et un bon résultat. On doit préserver notre concentration tout au long de la partie et inchaalah on réussira une belle opération.

L’attaque de votre équipe n’a pas marqué beaucoup de buts. Vous prétendez sûrement à retrouver l’efficacité jeudi face à l’USMBA ?

Marquer des buts est la responsabilité de tous les joueurs. Nous travaillons beaucoup pour améliorer notre rendement et nous ferons de notre mieux pour être efficaces. Nos supporters attendent beaucoup de nous et notre objectif et de les satisfaire. Entretien réalisé par M. L.